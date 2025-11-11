岡田紗佳、黒髪ロングの劇的イメチェンで話題「似合い過ぎだしレベチで可愛い」「しっとり感でて大人っぽい」
モデル、タレント、プロ雀士の岡田紗佳が、11日までにインスタグラムを更新。黒髪ロング姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】カメラを見つめる凛々しい表情も美しい岡田紗佳（ほか4枚）
岡田が「期間限定ロング」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、カラーとエクステで黒髪ロングヘアとなった彼女が、ボディラインが強調されたタイトなトップス姿で佇む様子が複数収められている。投稿の中で岡田は「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」とコメント。
劇的なイメチェンを果たした岡田の投稿に、ファンからは「黒髪・ロング大好き似合い過ぎだしレベチで可愛い」「小顔がより際立ってますねー」「メロっっっっえぐっっっ…」「しっとり感でて大人っぽい」などの反響が寄せられている。
■岡田紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
