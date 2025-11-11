コクヨは、鉛筆に取り付け日々の努力を“見える化”するIoT文具「しゅくだいやる気ペン」のリニューアルモデル（NST-YRK2）を、2025年11月7日より予約開始し（※）、12月上旬より出荷開始します。実売価格は8248円（税込）。

※予約は、アマゾン・楽天内 コクヨやる気ペン直営店「コクヨやる気ペン公式ショップ」でのみ受付。

記事のポイント 文房具総選挙2025で見事「大賞」を受賞したコクヨ「大人のやる気ペン」の元祖モデルともいえる「しゅくだいやる気ペン」がリニューアル。新たに4色のカラバリが用意されるほか、アプリも高学年生でも継続して使えるようアップデートされます。楽しみながら勉強や宿題が行えるので、お子さんへのプレゼントにも最適です。

「しゅくだいやる気ペン」は、スマートフォンのアプリと連動して、子どもの日々の努力を「見える化」することで、学習への意欲を高めていくために開発されたもの。2019年の発売以来、主に小学校低〜中学年の親子を対象として展開され、累計出荷台数は6万台を超えています（2025年10月末時点）。

センサー付きアタッチメントを鉛筆に取り付け、勉強への取り組みに応じて溜まった「やる気パワー」をスマホアプリに取り込んで見える化します。「書く⇔褒める」の好循環を生み出すことで、親子のコミュニケーションを円滑にし、子どもが自発的に学習する習慣を促します。

新モデルでは、これまで寄せられた要望に応え、新たに4色（ホワイト、イエロー、パープル、ブルー）の本体カラーを展開。独自のアンケート調査に基づき、子どもたちが「やる気になる色」が選定されています。

また、これまではひらがなのみの対応だった専用アプリの「デジタルずかんカード」に、学年に応じた漢字に切り替えられる「かんじチャレンジ」機能を新たに搭載。これにより、小学校高学年の子どもにも楽しみながら継続して使える「学び機能」が加わりました。アプリアップデートは、12月上旬予定しています。

新パッケージは、従来の製品と比較して厚みを約半分に削減。環境への負荷を低減するエコ対応パッケージが採用されています。

コクヨ 「しゅくだいやる気ペン」 発売日：2025年11月7日予約開始、12月上旬より出荷 8248円（税込）

