〈手取り12万円→年収4000万円に爆増、27歳で“3LDKの新築タワマン”購入…“お金も地位も手に入れた”大手外資系OL（34）が、それでも満たされなかったワケ〉から続く

今年9月に自身初のエッセイ『自分の機嫌は自分でとる』（KADOKAWA）を上梓した東堂かおりさん（34）。外資系の大手企業で会社員として働きながら、チャンネル登録者数18万人超のYouTubeチャンネル「OL毒女ちゃん」を運営し、会社経営者としても活躍。現在の年収は4000万円を超えるという。

【特別グラビア】スーツ姿が美しすぎる…年収4000万円の大手外資系OL（34）の“撮りおろしグラビア”をすべて見る（写真多数）

かおりさんは「三足のわらじ」を履きながら、どのような生活を送っているのか。なぜYouTuberや経営者として成功を収めながら、会社員として働き続けるのか。高年収を得ている彼女が考える“豊かさ”とは何なのか。本人に話を聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）



東堂かおりさん ©三宅史郎／文藝春秋

◆◆◆

会社員、YouTuber、美容会社の経営者の「三足のわらじ」生活

――かおりさんは現在、会社員、YouTuber、そして美容会社の経営者という「三足のわらじ」を履いています。差し支えのない範囲で、年収を教えていただけますか。

東堂かおりさん（以下、かおり） すべて合わせると、年収4000万円くらいになります。ただ、美容会社の収入である役員報酬は、年単位で決まるものだから、来年は大きく変わるかもしれません。それに、もうすぐ出産のために産休に入るので、サラリーマンとしての年収もゼロになるんですよ。

――「三足のわらじ」生活はとても忙しいと思うのですが、どのような1日を過ごしているのでしょうか。

かおり 日にもよりますが、平日の9時から17時くらいまでは、会社で働いています。それが終わったら、美容会社の仕事の打ち合わせを1、2時間して、それが終わったら今度はYouTubeにアップするための動画を撮影したり、編集したりしています。

編集している間に寝落ちしてしまうことも多くて。旦那が飲食店勤務で深夜3時以降に帰ってくることが多いので、そのタイミングで起きて、少しおしゃべりをしてまた編集したり、二度寝したりしています。

――そしてまた9時から会社ですか。

かおり そうです。トータルの睡眠時間は5、6時間くらいですかね。

「やればやるほど結果が出るのが楽しくて」パワフルに働き続けられる理由

――なぜそこまで、パワフルに動き続けられるのでしょうか。

かおり これは生まれ持ったものも大きいと思っていて。私、元々運動が得意な方なんですよ。小さい頃から長年バレエをやっていたし、50メートル走では陸上部を抜いて学年で3位を取っていました。だから、体力はあるんですよね。

あとは、やればやるほど結果が出るのが楽しくて。何をどうすれば結果が出るのか分かっているから、走り続けられているのだと思います。

――なぜ、どうすれば結果が出るのかわかるのでしょうか？

かおり つい最近まで、たくさん失敗してきたので（笑）。だから、何をすれば失敗するかが分かるんです。

たとえると、目の前にたくさん宝くじがあるけど、ハズレくじがどれか分かっている状態。つまり、消去法で当たりくじが分かるのが、今なんです。

――引けば絶対当たる宝くじなら、誰でも引きますよね。

かおり でしょ？ 必ず当たるんだから、疲れていても引きますよね。

「世の中を変える可能性もある」YouTubeや会社経営に専念しないワケ

――ちなみに、YouTubeや会社経営だけに専念しようとは思わないのですか。

かおり もちろん、考えたことはあります。でも私は、YouTuberや経営者だけで成功できる器ではないんですよね。「数撃ちゃ当たる」でいろんなことをしてきた結果、今こうなっているだけなので。「私はこれ1本でやっていける」と慢心したら、終わりの始まりだと思っています。

あとは、今勤めているような世界的な大企業と、私が経営しているような小さな会社では、できることが全然違うんです。動かせる人もお金も桁違い。

大企業にいれば一人では難しいことにもどんどんチャレンジできるし、それが世の中を変える可能性もある。そういう意味で、「大企業の一員」というポジションも手放しがたいんですよね。

「私と真逆の人間」「お金がなくてもずっとニコニコしている」今年7月にパートナーと結婚

――2025年7月にパートナーと結婚し、11月に出産予定なんですよね。妊娠・出産を経て、ご自身の価値観や生き方は変わると思いますか。

かおり 変わらないものもあるし、変わるものもあると思っています。我慢ができないとか、そういう「根っこ」の部分はきっと変わらない。でも、私の中の「豊かさ」や「幸せ」の定義は変わっていくかもしれません。

人間の感情は生ものですから、1年後には違うことを言っているかもしれない。でも少なくとも、過去の自分の考えを否定したり、行動を後悔するような生き方はしたくないですね。

私は私の信じた道を行く。過去を振り返ってメソメソしない。その信条は、ライフステージが変わっても変わりません。

――ちなみに、パートナーはどんな方なのでしょうか。

かおり 旦那は私と真逆の人間で、お金がなくても、ずっとニコニコしているんですよ。そして、旦那の周りにいる人達も同じような感じなんです。30代で夢を追いかけながらアルバイトをしているとか、これまでの私の価値観からすると、考えられませんでした。でもみんな、毎日楽しそうなんですよね。

一方で私は、大企業に入って社会的信用も経済力もあるのに、いまだに虚無感を抱くことがある。これは何なんだろうと自分なりに考えた結果、「お金」じゃなくて「愛」の貯金額の差なんじゃないかって。

「生きる上でお金は絶対に必要だけど…」年収4000万円の外資系OLが考える“豊かさ”とは？

――愛の貯金額？

かおり 例えば、親の愛情。お腹の中にいるときから「無償の愛」を注がれ続けてきた人たちって、愛の貯金がものすごいことになっている。愛で心が満たされているから、人の持っているものを見て嫉妬しないし、身の丈にあわないような物はそもそも欲しがらないんですよね。それに、お金がなくても人生楽しそう。私の旦那が、まさにそういう人なんです。

もちろん、生きる上でお金は絶対に必要だけど、収入や貯金額があればあるほど豊かである、とも言えないのかなって。

――ご自身はお金と愛、子どもにはどちらの貯金を積み立てていきたいですか。

かおり もちろん、どっちも大事です。でも、まずは愛の貯金があってこそ、お金をかける価値が生まれるのかな、と思っています。

小さい頃からお金をかけてインターナショナルスクールに入れたり、たくさん習い事をさせたりすれば、技術は身につくかもしれません。でも、そこに親の愛が感じられないと、生きる力にはならないんじゃないかなって。

どれだけ英語が上手でも、どれだけ勉強ができても、「これができて、何の意味があるんだろう」と思わせてしまったら意味がない。

――では、どんなことで子どもの愛の貯金を増やしたいと思っていますか？

かおり いろいろありますけど、一番は私達夫婦が仲良くあり続けることですかね。それが、私たちが子どもに贈れる最大の愛だと思っています。

「腑に落ちないことはその場で言うようにしています」“自分の機嫌は自分でとる”ために心がけていること

――今年9月には初のエッセイ『自分の機嫌は自分でとる』を上梓しました。本のタイトルにもなっていますが、かおりさんはどうやって自分の機嫌を取っているのでしょうか。

かおり まず、何か腑に落ちないことに直面したら、その場で言うようにしています。自分のモヤモヤが解消されるかどうかは、正直相手次第です。

でも、「不満解消のためのアクションを、自分からしたかどうか」が、その後の“自分の機嫌”には大きく関わってくると思うんですよね。

結果的に不満は解消されなくても、「自分にできることをやらなかった」のと「やれることをやった」のとでは、心のあり方が全然違うはず。

――なるほど。それでも、相手のリアクションを気にして言いたいことを言えない、という人も多いと思います。

かおり むしろ、気になることはちゃんと伝えたほうが、相手との関係性も良くなると私は思うんですよね。良いことも悪いことも、話し合えば話し合うほど、信頼関係って深まっていくじゃないですか。

「思ったことはすぐ口に出てしまうようになった」なぜ自分の気持ちを言語化できるようになったのか

――そうは言っても、実践するのは難しそうです。

かおり 私も、最初からすぐに動けたわけではないです。伝えたいことがあっても、うまく言葉にできなくて、余計に関係をこじらせたり、相手に丸め込まれてしまったこともあります。そのたびに、「やっぱ言わなきゃよかった」って思うんですよね。

それでも、「自分が何に不満を持っているのか」「相手にどうしてほしいのか」という自分の気持ちと向き合い続けていたら、少しずつですけど言語化できるようになってきて。今では、思ったことはすぐ口に出てしまうようになりました（笑）。結局何事も、場数と反復練習が大事ですね。

――最後に、著書に込めた思いを教えてください。

かおり いろいろと強気なことを言ってきましたけど、私はこれまでたくさんやらかしながら生きてきたから、振り返るのは正直心が痛かったし、人に話せるほど振り切れてない部分もあります。

でも、さっきも言ったように過去を後悔するような生き方はしたくないから、自分の過去と向き合って乗り越えなきゃいけないな、と思って本を書きました。だからこの本は、私にとってのリハビリなんです。

本当は毒舌キャラとして、自分の過去についても舌鋒鋭く伝えるべきなんでしょうけど。それができない弱い私もいるってことを、本を通してささやいている感じですね。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

（仲 奈々）