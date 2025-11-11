「あと一歩」が遠い…進展しそうでしない恋にハマる女性の共通点
「いい感じだと思ってたのに、なかなか告白されない…」。そんな“進展しそうでしない関係”にモヤモヤした経験、ありませんか？実はその状態、男性が“本気モード”になりきれていないサインかも。そこで今回は、進展しそうでしない恋にハマる女性の共通点を紹介します。
男性の優しさを“脈ありサイン”と勘違いしている
LINEの返信が早い、会えば笑顔で接してくれるなど、些細な優しさを“好意”だと思い込んでいませんか？男性にとっては「ただの気遣い」だったり、「嫌われたくないだけ」の場合も。期待を膨らませすぎると男性のペースに飲まれることになり、関係が進まない原因になります。
受け身すぎて「待つ女」ポジションに終始している
「彼から連絡が来るまで待とう」「きっと誘ってくれるはず」という感じで受け身のままでいると、男性は“追う必要のない女性”と認識します。男性は本気の相手に対しては行動的。もし男性からのアクションが減ったなら、すでにあなたを「都合のいい関係」と見ている可能性アリです。
曖昧な関係を断ち切る勇気がない
進展しない恋が長引く理由の多くは、関係を断ち切る決断ができないこと。「もう少し待てば、状況が変わるかも」としたいしてしまうのです。でも、本気の恋は待たなくても自然に動くもの。勇気を出して関係を断ち切ろうとすることで、男性の本音が見えることもあります。
恋は「見極め」が大事。もし“進展しない恋”に時間をかけているなら、それは“進まない”ことが答えかもしれません。自分の幸せを最優先にする決断が、次の恋を動かす第一歩です。
