【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2025年11月17日〜11月23日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2025年11月10日〜11月16日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面では安心できることが多いです』


｜総合運｜　★★★★☆


自然体でいられることが多いです。がむしゃらにいるというよりは、面倒なことには目も向けない状態になりそうです。仕事や公の場では籠っての作業が多くなるので、平和に過ごせます。マイペースにできる分、他の人の様子もよく見ることができるでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆


相手の行動や滲み出てくる感情のおかげで、不安になることが少なそうです。このタイミングで恋愛以外のことにも力を入れていくと良いでしょう。シングルの方は、自己肯定感が低い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がじっとすることなく、ちょっかいをかけてくることを増やします。

｜時期｜


11月18日　お淑やかになる　／　11日19日　先を見据える

｜ラッキーアイテム｜


木の机

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞