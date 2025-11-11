自分らしさを取り戻す語り合いの場！ユニインターネットラボ リフレクション・コミュニティ型オンラインサロン「ダイヤモンドクラブ」

ユニインターネットラボ株式会社は、25年にわたる経営経験をもとに、リフレクション・コミュニティ型オンラインサロン「ダイヤモンドクラブ」を2025年12月1日に立ち上げます。

立ち上げ当日の2025年12月1日には、スタートアップメンバーの募集を兼ねたキックオフ・ミーティングが参加無料で開催されます。

ユニインターネットラボ リフレクション・コミュニティ型オンラインサロン「ダイヤモンドクラブ」

立ち上げ日：2025年12月1日(月)

主催：ユニインターネットラボ株式会社

日々の業務や役割に追われる中で、「何のために生きているのか」といった心の声を見失いがちな現代人。

「ダイヤモンドクラブ」は、こうした人たちが“自分を見つめ直し、悦びを感じる心”を取り戻し、再び挑戦するエネルギーと生きる力を育むことを目的としたコミュニティです。

キックオフミーティング (参加費無料)

日時：2025年12月1日(月) 21:30〜22:30

形式：オンライン開催 (どなたでも参加可能)

サロンの立ち上げを記念し、“輝く自分を見つける”新たな出会いと学びの場として、オンラインでのキックオフミーティングが開催されます。

「話す」「聴く」「気づく」3部構成のプログラム

このサロンは、誰かが教える講義型ではなく、「語り合い」から気づきを得るリフレクション型のプログラムが特徴です。

プログラムは3部構成で進行します。

第1部：チェックインと交流

少人数グループで自己紹介や近況を共有し、リラックスした雰囲気で“いまの気持ち”を言葉にします。

第2部：ゲストスピーカープレゼンテーション・内観ワーク

アンバサダー(ゲストスピーカー)のプレゼンテーションをもとに、参加者が静かに自分自身を見つめる内観ワークを行います。

第3部：シェアタイム

再び少人数グループに分かれ、感じたことや気づきを自由に語り合います。互いの話を聴き、共感することで、「自分の中にあった光」や「忘れていた悦び」に気づくきっかけとなります。

「ダイヤモンドクラブ」概要

会費：7,700円(税込・月ごと支払いの場合)

※6,600円(税込・年間一括の場合／年間合計79,200円)

主な活動内容：

・月2回のオンライン交流会(毎月1日・15日／21:00〜22:30)

・年3回以上のリアルイベント(パーティー、リトリート、ワークショップなど／別途会費)

・会員特典：紹介制度、アンバサダー制度、天然ダイヤモンドプレゼント など

活動テーマ：自己探求・愛・ビジネス・美容・健康・趣味・社会貢献など、多様なテーマを通じて、“悦びから人生を創る”ことを目指します。

【スタートアップメンバー特典】

2025年12月末までに入会の方は、永年会費が半額になります。

忙しい日々の中で見失いがちな“自分の心の声”に耳を傾ける、特別なコミュニティ！

ユニインターネットラボ「ダイヤモンドクラブ」の紹介でした。

