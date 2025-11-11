2024年8月に起こったやす子への暴言騒動により、芸能活動を休止していたフワちゃんが11月7日にInstagramを更新し、活動再開を報告した。その内容は、まさかの女子プロレスラーへの本格転向だった。

【写真】“ロリ声”でジュディマリを…ナチュラルスタイルのフワちゃん

プロレスはデビュー済みのフワちゃん

「フワちゃんはもともと2022年10月にプロレスデビューを果たしていますが、これはあくまでもタレント兼ゲストレスラーの扱い。今回はデビューを飾った女子プロレス団体のスターダムへ入団し、トレーニングを積んだのち、12月29日に両国国技館で試合を行うと告知されています」（スポーツ紙記者）

これを受けてネット上では、やす子とのプロレス対決を望む声が聞かれる。

《フワちゃんは女子プロレスラーとして活動再開するのね。ここは一つ因縁対決として大晦日の目玉番組「フワちゃん VS やす子」のプロレス対決60分1本勝負と行ってみたらどうでしょう》

《やす子とフワちゃんのプロレス対決楽しみです〜は〜い》

このほか、

《フワちゃんがプロレスをやる理由について「反省や禊のためではない」と答えてるけど、本気でやす子を倒すためだったらどうしよう》

といった声も。2人のプロレス対決は実現可能性は十分あると指摘するのは放送作家だ。

「やす子さんは元自衛官の経歴を生かして“体を張る”仕事を多くこなしていますからね。8月に放送された『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』では坂上忍さんから預かった愛犬を探し回り、最後は田んぼの中へ顔から突っ込んで泥まみれになっています」

なにより、やす子とプロレスにはなじみがある。

「やす子さんは2023年のLINEMOのCMで女子プロレスラー役になっています。セコンド役の女優の川口春奈さんの声援を受けながら、リングの上で暴れまわりました。やす子さんはXでプロレス技の《ラリアット》《さそり固め》《頭突き》を《ガチで練習してやりました! ぜひ見てください》とも。2025年5月にはレフェリーデビューも果たしています」

もし2人がプロレスで戦うとしたら、その舞台はどこになるのだろうか。

「やはり、バラエティ番組の企画として行うのがいいかと思いますが、フワちゃんややす子さんの厳しいトレーニングに密着するなど、感動モードを演出できるならば『24時間テレビ』なども、十分“アリ”だと思います。本気の対決のあと“涙の和解”となれば注目を集めるのは必至です」

ガチンコの“真剣勝負”を期待したいところだ。