スポーツシーンからビジネス、フォーマルまで幅広いシーンに調和！ノルケイン ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」

スイスの独立系時計ブランド「ノルケイン」は、ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」を発表しました。

究極のハイパフォーマンス・スポーツウォッチの最新バリエーションで、日本市場のために特別に企画されたモデルです。

ノルケイン ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」

価格：1,023,000円(税込)

「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」は、日本市場のために特別に企画された“日本独自のモデル”です。

アンスラサイトグレーのショックアブソーバーと漆黒のNORTEQ(R)ケースに、針の先端とインナーダイヤルに配された鮮やかなターコイズが洗練されたアクセントを加えています。

力強さと気品を兼ね備えたカラーリングは、スポーツシーンからビジネス、フォーマルまで幅広いシーンに調和します。

5000G耐衝撃性能と200M防水を誇る堅牢性を備え、タフさとエレガンスを両立。

スケルトンダイヤルからは、自動巻きムーブメント「ノルケイン キャリバーN08S」の精緻な動きを堪能できます。

建築的構造理論に基づいた革新的な設計は、圧倒的な剛性と耐久性を実現しています。

クロノメーター認定を受けた高精度キャリバーは、41時間のパワーリザーブを備えています。

さらに、ケース側面に搭載されたNORTEQ(R)製「ノルケインプレート」には、刻印によるパーソナライズも可能です☆

【ワイルドワン スケルトン JP 42MM スペック】

ムーブメント：ノルケインキャリバーN08S (COSC認定クロノメーター、41時間パワーリザーブ)

ダイヤル：ブラックのオープンダイアル / ターコイズカラー

ケース：ブラックNORTEQ(R)、アンスラサイトカラーのラバー製ショックアブソーバー

ケース径：42mm

ケース厚さ：12.30mm

防水性：200m

ガラス：両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス

挑戦を楽しみ、自らの美学で人生を彩る人に捧げる、日本だけの特別なタイムピースです！

ノルケインから発表された、ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」の紹介でした。

