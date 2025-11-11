スポーツシーンからビジネス、フォーマルまで幅広いシーンに調和！ノルケイン ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」
スイスの独立系時計ブランド「ノルケイン」は、ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」を発表しました。
究極のハイパフォーマンス・スポーツウォッチの最新バリエーションで、日本市場のために特別に企画されたモデルです。
ノルケイン ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」
価格：1,023,000円(税込)
「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」は、日本市場のために特別に企画された“日本独自のモデル”です。
アンスラサイトグレーのショックアブソーバーと漆黒のNORTEQ(R)ケースに、針の先端とインナーダイヤルに配された鮮やかなターコイズが洗練されたアクセントを加えています。
力強さと気品を兼ね備えたカラーリングは、スポーツシーンからビジネス、フォーマルまで幅広いシーンに調和します。
5000G耐衝撃性能と200M防水を誇る堅牢性を備え、タフさとエレガンスを両立。
スケルトンダイヤルからは、自動巻きムーブメント「ノルケイン キャリバーN08S」の精緻な動きを堪能できます。
建築的構造理論に基づいた革新的な設計は、圧倒的な剛性と耐久性を実現しています。
クロノメーター認定を受けた高精度キャリバーは、41時間のパワーリザーブを備えています。
さらに、ケース側面に搭載されたNORTEQ(R)製「ノルケインプレート」には、刻印によるパーソナライズも可能です☆
【ワイルドワン スケルトン JP 42MM スペック】
ムーブメント：ノルケインキャリバーN08S (COSC認定クロノメーター、41時間パワーリザーブ)
ダイヤル：ブラックのオープンダイアル / ターコイズカラー
ケース：ブラックNORTEQ(R)、アンスラサイトカラーのラバー製ショックアブソーバー
ケース径：42mm
ケース厚さ：12.30mm
防水性：200m
ガラス：両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス
挑戦を楽しみ、自らの美学で人生を彩る人に捧げる、日本だけの特別なタイムピースです！
ノルケインから発表された、ジャパンスペシャルエディション「ワイルドワン スケルトン JP 42MM」の紹介でした。
