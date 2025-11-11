人が自ら動きたくなる関係性を再構築！ザ・ホスピタリティチーム『部下が自ら動きたくなるリーダーシップ』

ザ・ホスピタリティチーム株式会社は、新刊『部下が自ら動きたくなるリーダーシップ』を太陽出版より2025年11月11日に発売しました。

ホスピタリティを組織文化の土台としてとらえ、人が自ら動きたくなる関係性を再構築するための思考と行動習慣を提案する一冊です。

価格：1,800円(税別)

出版社：太陽出版

ISBN：978-4-86723-209-5

日本の働く現場では、成果や効率を重視するあまり、“消耗型の働き方”が広がっています。

本書は、指示されたことしかやらない、責任を避けるといった状況に対し、ホスピタリティを組織文化の土台として関係性を再構築する方法を提案。

「あなたのために頑張りたい」と思われるリーダーになるための、声がけ、面談、フィードバックなど、明日から使える実践例が収録されています。

組織が6か月で変わる「5ステップモデル」

本書では、組織が6か月で変わる「5ステップモデル」として、具体的なプロセスが紹介されています。

STEP1(一ヵ月目)

ホスピタリティを組織運営に活かす─これからの時代にふさわしい組織像を理解し自らの職場を見直す─

STEP2(二ヵ月目)

リーダー自身の「思考」と「行動」習慣を見直す─組織はリーダーの鏡、“変化は自分から”を実践する

STEP3(三ヵ月目)

ホスピタリティで職場の空気を変える─心理的安全性を整え成果を生む土壌を育む─

STEP4(四ヵ月目)

メンバー一人ひとり輝きを引き出す─成長と成果をつなぎチームの未来を創る─

STEP5(五・六ヵ月目)

ホスピタリティで“成果に結びつける”チーム運営─目的と行動をつなぎ目標をやりきる仕組みを構築する─

著者プロフィール

著者：船坂 光弘氏

ザ・ホスピタリティチーム株式会社 代表取締役／ホスピタリティコンサルタント。

長野県松本市出身で、大学卒業後にホテルブエナビスタに入社し、17年間ホテリエとしてホスピタリティを体現。

2008年に独立し、ザ・ホスピタリティチーム株式会社を設立。

サービス業を中心に1,000社以上の経営支援、延べ2万人を超えるリーダー・社員育成に携わっています。

ホスピタリティを企業運営に活かすパイオニアとして、多くの経営者から厚い信頼が寄せられています。

メンバーが笑顔でイキイキと働ける職場づくりを目指す、すべてのリーダーにおすすめの一冊です！

ザ・ホスピタリティチームの新刊『部下が自ら動きたくなるリーダーシップ』の紹介でした。

