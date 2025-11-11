いま再び、俳優・夏帆の時代がやってこようとしている──。

ここ数年はずっと、そんな予感に満ちていた。『架空OL日記』シリーズ（読売テレビ・日本テレビ系）や『ブラッシュアップライフ』（日本テレビ系）、さらには『ホットスポット』（日本テレビ系）など、バカリズムが脚本を手がける作品たちでの好演に触れたときもそうだし、『silent』（フジテレビ系）が大きな注目を集めたときもそうだった。演技者として堅実にキャリアを重ねるその姿は、ずっと、予感に満ちていた。

けれどもそれがこの秋、ついに確信に変わった。そう、夏帆が主演を務めるドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が放送中であり、この作品における彼女がとにかくいいのだ。

夏帆の演技に対しても、作品そのものに対しても、視聴者の反応は回を重ねるごとに上り調子。数ある主演作の中でも代表作になるのは間違いない。



「応援したくなる」夏帆の大胆な“イメチェン”

放送中の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、夏帆と竹内涼真がダブル主演を務めるロマンスコメディ。「女性はか弱い存在なんだから男が守るべき」「料理は女性が作るのが当たり前」といった、いまどき珍しい亭主関白的な価値観を持つ海老原勝男（竹内涼真）と、そんな彼の理想どおりの彼女の役をまっとうすることに全力を注いできた山岸鮎美（夏帆）の関係性の変化を描いていくものだ。

鮎美は勝男にとって、非常に献身的に尽くす彼女。しかも料理上手だ。勝男はそんな鮎美との幸せな家庭を築くため、万全の準備を整えてプロポーズ。人生をともに歩んでいくのは、お互いにこの関係しか考えられないはず。が、鮎美は勝男に別れを告げて去っていく。いまの自分の生き方に、疑問を抱くようになったからだ。

この“鮎美＝夏帆”の姿を応援したくなる視聴者は多い。それまで彼女は静かに、けれどもたしかに、抑圧され続けてきた。その彼女が主体性を獲得し、勝男のためではなく、自分自身のために生きていくようになる。それまで抑え込んできた自分の欲求というものに、目を向けるようになっていくのだ。

こういった変化を、夏帆は表現している。そこには無理がなく、とてもナチュラルだ。黒髪からピンクの派手髪へと変化したときは驚いたが、それは少し大胆なイメージチェンジをした友人と再会したときの、あの感じに近い。そう、このドラマの夏帆は、なんだか友人のようなのだ。それも、古くから付き合いのある友人だ。

鮎美に対して親近感を覚えたり応援したくなるのは、もちろん夏帆の演技に拠るところが大きい。でもそれ以上に、夏帆という俳優の歩みがそうさせているのだと思う。彼女と同じく平成初期に生まれた筆者は、その歩みをずっと追いかけてきた。古くから付き合いのある友人のようだと先述したのは、そういう理由からである。

2000年代後半に訪れた、1度目の“夏帆の時代”

夏帆という俳優のキャリアをどう捉えるかは人それぞれだろう。しかし、筆者と同じく平成初期に生まれたエンターテインメント・ファンならば、彼女が10代の頃に1度目の“夏帆の時代”があったはずだと断言するに違いない。2007年から2009年にかけて主役ポジションを担った映画やドラマが続々と世に放たれたのだ。

青春恋愛映画の傑作『天然コケッコー』（2007年）でのあの瑞々しい演技に、誰もが魅了されたもの。この作品で夏帆に出会った人も多いのではないだろうか。公開から20年近くが経っても、あのときの印象は色褪せることがない。

そしてこれに続くかたちで、『東京少女』『うた魂♪』『砂時計』といった映画作品や、『赤川次郎ミステリー 4姉妹探偵団』（ABC・テレビ朝日系）に『オトメン（乙男）』（フジテレビ系）などのドラマ作品が登場。劇場にもお茶の間にも夏帆がいる──そんな状態だった。

そんな状態であっても、決して供給過多にはならなかった。飽きることがなかった。『天然コケッコー』で私たちを魅了したあの瑞々しさが、長く持続していたからだと思う。

“清純派”からの脱却…日本を代表する俳優に

とはいうものの、いつまでも清純派ではいられない。

20代に入ってから出演した映画『箱入り息子の恋』で夏帆は、目の不自由なヒロインを演じた。これもまたチャーミングな恋愛映画であり、『天然コケッコー』ぶりに夏帆の演技に筆者は深く引き込まれたものだ。けれどもそこにはもう新人時代のあの瑞々しさはなくて、あるのは演技者としての誠実な姿勢とたしかな技術だった。役の設定上、高い表現力が求められるのだろうと、たとえ演技経験がなくともそのように感じる人は多いだろう。

そして、是枝裕和監督による『海街diary』で綾瀬はるか、長澤まさみ、広瀬すずらとともに4姉妹を演じ、カンヌ国際映画祭へ。日本を代表する女性俳優のひとりだと証明してみせた。さらに、主演を務めた黒沢清監督作『予兆 散歩する侵略者 劇場版』がベルリン国際映画祭へ。ここで多くの映画ファンにとっても一目置く存在になっただろう。

やがて30代へ向かう過程において、『きばいやんせ！ 私』と『ブルーアワーにぶっ飛ばす』という2本の映画で主演。コミカルに振り切った演技は、新たな“夏帆の時代”の到来を予感させるものだった。

『Red』での“性愛”描写→『架空OL日記』のギャップ

そうして30代を目前に控えた2020年、主演映画『Red』が公開された。これは俳優・夏帆について語るうえで外せない作品である。ここで描かれるのは、ひとりの女性の性愛にまつわる物語。『きばいやんせ！ 私』や『ブルーアワーにぶっ飛ばす』から一転、夏帆はシリアスなトーンの演技に徹し、かつての瑞々しさとは対極にある自身の俳優像を打ち立てた。ひとりの演技者として覚醒した。そう強く筆者は思ったものである。

この直後に『劇場版 架空OL日記』が封切られたのもよかった。バカリズムが描く女性たちのユニークで軽妙なやり取りを的確に体現し、『Red』とは対照的な演技によって、硬軟自在な演技者であると示すことに成功したのだ。ここで新たなファンを獲得したのではないだろうか。

いい感じに肩の力の抜けた演技は、等身大で、その存在は画面の向こう側にありながら、友人と一緒に過ごしている感覚になる。『ブラッシュアップライフ』も然りだ。物語を追っているうちに、おしゃべりをしている感覚になってくる。こう感じているのは筆者だけではないだろう。

“物語の中の人”から、“私たちの友人”へ──俳優・夏帆は堅実にキャリアを重ねる中で、そのような存在へと変化していった。

「共感できるキャラ」を成立させる演技力

2022年に放送されたドラマ『silent』は社会現象を巻き起こしたが、これは物語の魅力もさることながら、“第2のヒロイン”のポジションを担った夏帆が視聴者の共感力を刺激したからだと思う。演じたのは聴覚に障害を抱える桃野奈々というキャラクター。手話や表情といった身体的なアプローチをはじめ、その表現の深度が並々ならぬものであったのは言わずもがなである。

現在の夏帆が『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で放っている魅力は、この作品で急に生まれたものではない。さまざまなテイストの作品、いろいろなタイプのキャラクターを経てきた俳優としての軌跡によって生まれたものだ。

筆者は男性だが、夏帆の体現するキャラクターに対して一緒になってモヤったり、落ち込んだり、朗らかな気持ちになったりしている。こちらの共感力を刺激してくるのである。いま再び、俳優・夏帆の時代がやってこようとしている。いや、すでにやってきている。友人とのおしゃべりは続いていく。

