９日、黄山市徽州区呈坎村で無形文化遺産の「魚灯」を楽しむ観光客。（ドローンから、黄山＝新華社記者／曹力）

【新華社黄山11月11日】中国安徽省黄山市徽州（きしゅう）区の呈坎（ていかん）村で9日夜、無形文化遺産で魚の形をした灯籠「魚灯」が村を練り歩く行事がにぎやかに行われた。多くの観光客が参加し、伝統的な風俗や習慣を味わった。

９日、無形文化遺産の「魚灯」を掲げ村を練り歩くパフォーマンスチーム。（ドローンから、黄山＝新華社記者／曹力）

