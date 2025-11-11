赤外線スキャンの準備をする文化財保護職員。（資料写真、南昌＝新華社配信）

【新華社南昌11月11日】中国江西省南昌市でこのほど開かれた南昌漢代海昏（かいこん）侯墓に関するシンポジウムで、発掘チームを率いた江西省文物考古研究院の楊軍（よう・ぐん）研究員が同墓出土の「詩経」竹簡について、秦漢時代の「詩経」の全巻であることを確認したと発表した。

海昏侯墓は前漢時代の諸侯墓で、第9代皇帝で後に海昏侯に降格された劉賀(りゅう・が)の墓。「詩経」は中国最古の詩歌集で、先秦時代は「詩」と呼ばれ、漢代に「詩経」と尊称された。中国社会科学院古代史研究所先秦史研究室の副主任、楊博（よう・はく）研究員によると、「史記・孔子世家」には「詩」はもともと3千篇余りあったが、孔子が礼と義による教化に用いることのできる詩を選び、305篇にまとめたと記載されている。

海昏侯墓出土の「詩経」簡の赤外線画像。（資料写真、南昌＝新華社配信）

出土した「詩経」竹簡は、いずれも長さ23センチ、幅0.8センチで、3本のひもでとじられ、20〜25文字が記されていた。楊軍氏によると、竹簡は保存状態が悪かったが、赤外線写真から「詩三百五扁（篇） 凡千七十六章 七千二百七十四言」などの重要な情報が判別でき、全巻が埋葬されたことを裏付けている。これまで発見された秦漢時代の「詩経」にはこのような重要な情報がないことから、海昏侯の「詩経」竹簡は初めて発見された秦漢時代の「詩経」全巻となる。

海昏侯墓出土の「斉論語」の赤外線画像。（資料写真、南昌＝新華社配信）

海昏侯墓からは5200枚以上の簡牘（かんどく＝文字を記した竹札や木札）が出土したが、その後の修復作業で一部が貼り合わさっていることが分かり、再度の剥離作業を経た現在の総数は5795枚に上る。大半は儒家の経典やその注釈書だが、比較的早い時期の版本や散逸した版本も少なくなく、1800年以上失われていた「斉論語」や「春秋」経の最古の実物、これまで知られていなかった「易占」と呼ばれる占いの文献などがある。（記者/袁慧晶）