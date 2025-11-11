ºå¿À¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤Î»ÄÎ±Êó¹ð¤ËÆ±´üÆþÃÄ¤Î´äºê¤¬¡Ö¾¡¤Ä¤Ð¡¼¤¤¡×¤È¿è¤Ê¥¨¡¼¥ë¡¡
¡¡ºå¿À¤ÎÇßÌîÎ´ÂÀÏºÊá¼ê¡Ê34¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÇßÌî¤¬¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á°ìÀ¸·üÌ¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÆ±´üÆþÃÄ¤Î´äºê¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇßÌî¤¬¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¡¤Ä¤Ð¡¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é1000¶á¤¯¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤¿º¸ÏÓ¡£µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ë¤â¡ÖI¡¡want¡¡you¡ª¡¡I¡¡need¡¡you¡ª¡¡I¡¡love¡¡you¡ª¡×¤Ê¤É»ÄÎ±¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Ê¤ÉÉáÃÊ¤Ï²ÉÌÛ¤Êº¸ÏÓ¤Î¡ÈÈ¯¿®¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£