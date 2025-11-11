小学生の頃から工場見学が大好きだった筆者。業界最大級の洗濯工場が報道陣に初公開されると聞き、産業用ユニフォームのレンタルサービスを提供しているウェアラ株式会社の静岡工場へ出かけてきた。毎日6万着以上のユニフォームを洗濯するという業界最大級の工場。その知られざる現場を取材した。

「熱風のなか、従業員が汗だくで働いている現場」かと思いきや…

「洗濯」が好きな人は、どれくらいいるのだろうか。

洗剤のテレビCMでは、洗濯はあたかも満面の笑顔でこなす、楽しい作業のように映っている。しかし筆者が「洗濯」という言葉から真っ先に思い出すのは、フランスの自然主義小説家、エミール・ゾラの小説『居酒屋』である。

19世紀のパリの労働者階級の暮らしを描いたこの小説には、地方から出てきた洗濯女が登場するが、決して楽しい話ではない。洗濯場の過酷な労働現場の描写は、今でも強烈に記憶に残っているほどだ。

近年でも映画『万引き家族』（18年）でクリーニング店が登場したが、「暑くてキツい仕事」ぶりが、強調して描かれていたように感じた。

そんなネガティブなイメージを持っていた筆者は、「洗濯工場というものは、熱風のなか、従業員が汗だくで働いている現場なのだろう」と勝手な先入観を持って、訪ねていった。

ところが、たどり着いた先で目にしたのは、まるでIKEAやコストコの物流倉庫のような、すっきりとした外観の近代的な工場だった。



ウェアラ静岡工場の外観。まるで大型物流倉庫のような建物

「それでも、工場内は暑くて過酷な現場に違いない」

そう思いながら中に入ると、工場内部もシンプルですっきりしている。こちらは、まるで食品工場のクリーンルームのような清潔さだ。

食品工場さながらの厳しい衛生管理の体制

食品工場さながらの印象を受けたのは、厳しい管理体制が敷かれていることも大きい。手洗い、アルコール消毒、体調チェックを経て、3度のエアシャワーを通らなければ、何人たりとも工場内に立ち入ることができない。

単なるユニフォームを洗って貸すだけの事業ではなく、“人のウェルビーイングを支えるインフラ”という新しい視点でユニフォームレンタル事業を展開するウェアラでは、工場内の清潔を守るため、衛生管理が徹底されているのだ。

業界でも最大級の規模を誇る、ウェアラの静岡工場

さらに、人間の2倍以上もある高さ2.6メートルの巨大な洗濯機が整然と置かれているのも印象的だった。これらはコンピュータ制御で自動管理され、人手をかけずとも最適なプログラムで自動的に洗濯されるよう、システム化されている。素材や服の種類、汚れの質と洗濯重量を基に自動で洗剤が投入されるため、人手はほとんど必要ない。

ウェアラの静岡工場は、業界でも最大級の規模を誇る。1台200キロもの大量の洗濯物を一度に処理できる巨大洗濯機は、1日あたり約6万3000点ものユニフォームが洗濯できるという。

洗濯されてきれいになったあと、ユニフォームたちはベルトコンベアに行儀よく並んで空中を移動していく。その姿は、近未来のSF映画を思わせた。

省人化、省力化が進んでいるため、人の姿がほとんど見当たらない工場内だったが、一角だけ、熱気と人の気配があふれる場所があった。

「トンネルエリア」と記されたエリアで、洗ったユニフォームをハンガーにかけ、150℃の高温熱風でシワをのばす“トンネルフィニッシャー”へと送り出す作業を、複数の従業員が手作業で行っている。

こんなにシステム化された工場内で、なぜここだけ手作業なのか。

熟練の“ハンガー職人”による「わずか10秒」一連の動作

「ハンガーにかけながら目視でユニフォームの状態を確認するので、ここだけは機械化できないんです」

生産本部 生産管理部の久慈琢也工場長はそう説明する。

熟練の従業員たちは、“ハンガー職人”と呼ばれているそうだ。次々とユニフォームをレーンにかけているが、焦りのない表情で淡々とこなしているように見える。袖を整え、襟を直し、ファスナーを閉じるという一連の動作を、わずか10秒でこなす速さは、まるでスポーツ競技のようで、思わず目を奪われる。

「やってみますか？」

と声をかけてもらい、筆者もハンガーかけ体験に挑戦してみたが、たった3枚のユニフォームをハンガーにかけるのに2分近くかかってしまった。職人の技には到底及ばない。

これを、自然なフォームでリズミカルにこなしてしまう職人たちの姿に、ウェアラという企業の強みが垣間見えた気がした。

「働きやすい未来を提供していきたい」

ウェアラは創業以来、37期連続増収、契約継続率98％という驚異の数字を達成している。

「私たちの仕事は、単純に服を洗って貸すだけではありません。ユニフォームレンタルというサービスを通して、働きやすい未来を提供していきたいと考えています」

そう語るのは、ウェアラの代表取締役、林達宏さんだ。同社のユニフォームレンタルは、貸与にとどまらず、企画・クリーニング・メンテナンス・配送・回収までを一括で担っている。清潔さを取り戻したユニフォームは、ルート営業の手によって仕事の“相棒”の元へと戻り、また新しい任務に向き合う。

ウェアラはユニフォームレンタルサービスによって、従業員が自宅に持ち帰って行う“見えない家事”の削減を目指している。たとえば食品工場の従業員がユニフォームを週2回洗えば、年間104時間、つまり丸4日を洗濯に費やすことになる。油汚れは家庭の洗濯機では落ちにくく、他の衣類と分けて洗うため時間も手間もかかる。

「持ち帰り作業を減らすことで、自由に使える時間が生まれます。こうして生まれる“手取り時間”こそ、働きやすさを支える新しい指標といえるのではないでしょうか」（林さん）

「レンタル沼にハマった」「気持ちに余裕が生まれた」と高い評価

同社の調査では、ユニフォームレンタルを導入したことで離職率が2〜5ポイント改善した企業もあるという。「家でユニフォームを洗わなくていい」という安心感が、従業員満足度や会社への信頼感向上につながっていると林さんはみている。

「経費削減のために、自社所有のユニフォームに切り替え、クリーニングして使う企業もなかにはいらっしゃいます。でも、一度ユニフォームレンタルのサービスをお使いになった方は継続してくださる方がほとんどです。『レンタル沼にハマった』と、うれしいことをおっしゃってくださる企業もいます」（林さん）

近年は自動車ディーラーや医療機関でも導入が進み、大手自動車メーカーでは工場の従業員約7000人分のレンタルを開始した。

「自宅で洗濯していたころは、家族と分けて洗う手間が大変だった。今は持ち帰らなくてよくなり、気持ちに余裕が生まれた」と、導入企業の現場社員からも高い評価を得ているそうだ。

さらに環境負荷への配慮も見逃せない。洗濯で生じる高温の排水は井戸水と熱交換して再利用し、ガス使用量の削減にもつながっていると久慈さんは説明する。

「大量に洗うほど環境に悪い、という先入観を変えたいと思っています」

最後の仕上げはやはり人間の手で

出荷前のエリアにも、洗い上がったユニフォームを1枚ずつ手に取り、襟や袖口を確認するスタッフの姿があった。大量の洗濯物を扱う工場であっても、最後に仕上げをするのはやはり人間なのだ。

コンベアで次々に流れてくるユニフォームを目視で点検し、糸くずを払い、ブラシで細かなホコリを落としていく。自動化された工程の中にも、人の目と手が欠かせない場所が存在していることに、人間のぬくもりを感じる。

1枚のユニフォームの向こうに、その服を着て働く誰かの姿を思い浮かべながら、手を動かす「職人」たちの姿を見ているうちに、ウェアラの工場は、単に服をきれいにする場所ではなく、働く人たちの日常を支える場所だという林社長の言葉があらためて浮かんだ。

誰かが洗ってくれているから、誰かが気持ちよく働ける。ユニフォームレンタルという仕組みは、単なるビジネスではなく、見えない家事を社会で分かち合うための小さなインフラであり、働く人の時間を守る仕組みなのではないだろうか。

（相澤 洋美）