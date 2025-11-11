前日に“お試し破局”をしたばかりの元恋人が、水着で異性と戯れている様子を目撃。気まずい空気が充満する場面があった。

【映像】キレる彼女…知らない美女と彼氏が水着でイチャイチャする様子

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

“お試し破局”をしたメンバーたちは、2組に分かれ、元恋人がいない環境で共同生活をスタートさせた。共同生活を送る“House”は海に面しており、屋上にはジャグジーも。2日目の朝、一方のチームのメンバーたちは、ジャグジーパーティーを楽しんだ。体を寄せ合って集合写真を撮影するなど、大いに盛り上がったメンバーたち。しかし次の瞬間、衝撃的な展開が訪れた。

ジャグジーを出て海を眺めていたタカマサ（31歳／コンサルタント）が、突然「あー！！」と絶叫。視線の先には、元恋人・レイナ（27歳／BAR経営）をはじめとした、別チームのメンバーたちの姿が。実は2チームが共同生活を送る“House”は隣同士。タカマサたちがジャグジーに入っていたタイミングで、もう一方のチームも屋上に出たことで、鉢合わせしてしまったのだ。

元恋人が水着姿で異性とジャグジーにいる光景は、誰しも見たくないもの。隣の“House”の屋上にいたメンバーたちのなかには、「見たくない」「見ないでおこう」と目をそむける者も。顔には笑みが浮かんでいたものの、心の動揺が見てとれた。なお、筋肉隆々のボディを持つタカマサは一際目立っており、「めちゃくちゃマッチョいるんだけど」と驚く声も上がっていた。

いっぽう、ジャグジーチームのメンバーたちはテンションが高く「ポージングで威嚇して」とタカマサにリクエスト。ポーズを決めて見せたタカマサだったが、別チームのメンバーたちは誰も見ておらず、しらけた雰囲気に。スタジオの藤田も「今のすごい嫌だ」とコメントしていた。