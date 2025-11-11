“Iカップの超新星”山田あい、圧巻のゴージャスボディ
グラビアアイドルの山田あい（22）が、10日発売の『週刊プレイボーイ』47号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】どういう形状？いまにもこぼれんばかりの衣装をまとった山田あい
山田は、2003年9月11日生まれ、東京都出身。昨年グラビアデビューしたばかりだが、ABEMA『チャンスの時間』（後11：00）の「“彼女のこと、全部わかっちゃいました”グラビア過剰考察」に出演し、グラビア誌からも注目を集めている。
今回も、ビキニからこぼれそうな、T160・B90・W60・H90センチの圧巻“ゴージャスボディ”を存分に見せつけている。
なお同号の表紙＆グラビア25ページ＆DVDには、花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎、グラビアには、風吹ケイ、すずら、永瀬永茉、ねぎとろまるが登場する。
【別カット】どういう形状？いまにもこぼれんばかりの衣装をまとった山田あい
山田は、2003年9月11日生まれ、東京都出身。昨年グラビアデビューしたばかりだが、ABEMA『チャンスの時間』（後11：00）の「“彼女のこと、全部わかっちゃいました”グラビア過剰考察」に出演し、グラビア誌からも注目を集めている。
今回も、ビキニからこぼれそうな、T160・B90・W60・H90センチの圧巻“ゴージャスボディ”を存分に見せつけている。
なお同号の表紙＆グラビア25ページ＆DVDには、花咲楓香、麻倉瑞季、白濱美兎、グラビアには、風吹ケイ、すずら、永瀬永茉、ねぎとろまるが登場する。