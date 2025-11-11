思わず漏れた色気な悲鳴だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月10日の第1試合の直前、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、チームメイトから気合い注入の張り手を受ける前にフェイントを食らい「あぁ…あっ！うわー！」と悲鳴をあげるおもしろシーンが誕生した。

KADOKAWAサクラナイツでは、試合に出場する選手に、チームメイトや関係者が背中をパンッと一発、張り手で気合いを入れるのがルーティン。取りやめになった期間もあったが、いろいろと験を担いで再び採用されている。

チームの紅一点・岡田の背中に、容赦なく張り手を見舞うことで知られているのが堀慎吾（協会）だ。これまでにも、何度もこの張り手で願いと気合いを入れて好結果につなげており、岡田が「いったーい！」と叫んで会場に向かうのがお決まりだったが“小さな天才”とも称される堀は、ここで変化を入れてきた。

いざ張り手が飛んでくると身構えていた岡田に、堀は自分の両手をパンと鳴らしてフェイント。これを複数回繰り返したことで、岡田も「あぁ…あっ！うわー！」と怯え、さらには「ねえー！やめてよー！」と笑顔混じりに言い始めた。

最終的には、やや軽めの張り手だったようで、岡田は「フェイントの割に軽い」と言いつつ、むしろフェイントの方でダメージを受けたようで「あー、ドキドキした」と笑いながら試合会場へと向かっていった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

