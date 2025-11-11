知られざる誕生秘話。オリエンタルラジオの藤森慎吾が11月8日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、チャラ男キャラへの転身は大物タレントの勧めだったことを明かした。

【映像】大御所タレントからオリラジ藤森へ強烈な一言

当番組は、文字通りカフェがコンセプト。中盤ではパティシエ役を務めるアイドルグループ・Chuu Cuteの河本景が、イチ推しボートレーサーと、その出身地の絶品スイーツを紹介した。今回、ピックアップしたボートレーサーは広島支部所属の高橋竜矢選手。高橋選手がボートレーサーを目指したきっかけは「焼肉店」だそうで、それは高校生の頃にアルバイトしていた焼肉店が有名レーサー・山口剛選手の実家だったことから、興味を覚えてボートレース場に足を運ぶようになったという。

その流れで、河本が「藤森さんは、これがきっかけで人生が変わった的ないいエピソードはありますか？」と質問。藤森は「やっぱチャラ男ですよね」と答えた。続けて、「チャラ男は、タモリさんに『お前は本当に軽薄な人間だな』と言われた」と回想。「最初はひどく私、傷ついたんですけども、『傷つくんじゃなくて、それをもっと全面的に押し出して売りにしなさいよ。それがあなたのいいところなんだから』って」と語ると、「その翌週から『どーもでーす！』って」とチャラ男に転じたことを告げた。

藤森は「まさに、チャラ男の生みの親はタモリさん」と発言。「毎週、毎週、俺はタモリさんに話し続けてたんですけど、中身のない話を。そしたら、そうやって仰ってくれて。あ、それでいいんだって…」と感謝すると、視聴者からも「良い話だ」「いいエピソード」「さすがタモリさん」などとコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

