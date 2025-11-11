協調性や欲望など人間の本性が垣間見える脱出ゲームで、お見送り芸人しんいちが脱落後も共演者たちへの悪態を連発し、MC陣を驚かせる場面があった。

【映像】お見送り芸人しんいちが“悪態”連発のシーン

11月10日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜 #2』（ABEMA）が放送された。廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、この過酷なサバイバルゲーム。制限時間60分の間にゾンビの脅威を退け脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）を手に入れられるが、脱出できるのは残り5分になってから、しかも1人だけだ。さらに、捕まれば関係者から入手した“誰にも見せたくない恥ずかしい写真”が公開される罰が待っている。

ゲーム開始後、しんいちはゆってぃから貴重な地図を強奪し、“悪いヤツ”としての行動を露呈。元バレーボール女子日本代表の高橋みゆきがミッションに失敗した際には、「アスリートは運動ばっかして勉強してないから嫌やって言ってたの」と非難していた。

ゲーム中盤、MCの“ゾンビクイーン”アン ミカの一声で、ゾンビたちが階段を登れるようにパワーアップ。その直後、一行が階段で挟まれてしまう絶体絶命の状況で、しんいちはゾンビの脇をすり抜けようとするも失敗し、捕まってしまった。

連行を待ち構えていたアシスタントMCのドランクドラゴン・鈴木拓は、しんいちが率先して「高橋さんが悪い」という説を広げていたことを指摘。これにしんいちは悪びれる様子もなく、「だって足引っ張ってくんねんもん。頭悪かったし」と批判を繰り返すと、アン ミカは「怖い怖い怖い」と驚く。

また、ゆってぃの地図を強奪したことについては、「ゆってぃさんは人権ないからいいって聞いてたもん。芸人の中で」と衝撃的なコメント。生き残っての立ち回りを聞いては、「カッコわる」と言い放った。

さらに、東大医学部卒でクイズ番組等でも活躍する“天才”河野玄斗がすでに捕まった件に触れ、「玄斗くん捕まったの見られて嬉しかったです」と、共演者の脱落を喜ぶ始末。

一連の悪態に対し、MC陣からは「なんでだよ」「悪っ！」「最低だな、本当に」との指摘が相次いだ。（ABEMA『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』より）