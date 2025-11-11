〈「えっ、ホテルですか？」痩せ細ったカラダ、刻まれたシワは明らかに60歳以上…新宿歌舞伎町で出会った『3000円で春を売る老女』の衝撃〉から続く

3000円で春を売る老女・久美（仮名）。取材で訪れたラブホテルの一室で、彼女は「先にお湯をためてきますね」と言い残し、静かに服を脱ぎ始めた──。その痩せ細った体に刻まれた無数のシワは、彼女が語る“50代”という年齢を明らかに超えていた。かつては大阪で家庭を築き、娘を育てたひとりの母親。風俗とは無縁だった彼女が、なぜ歌舞伎町で路上に立つようになったのか。

ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の文庫『ルポ 新宿歌舞伎町 路上売春』（鉄人社）より一部抜粋してお届けす。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



長年、歌舞伎町で春を売り続ける久美さん（写真：筆者提供）

◆◆◆

いつもは風呂場で客の体を洗ってあげている

眠らない街といわれる歌舞伎町にあって、その日の朝は人けがまばらだった。僕は老女と、歩いてすぐの距離にある古びた外観のラブホに入る。

本人にもあらかじめ伝えたように、こちらの目的はあくまで取材である。が、よくは理解していなかったのだろう。その証拠にインタビューをしようとテーブルの上にテレコを出して録音ボタンを押す僕に対して老女は、「先にお湯をためてきますね」と言って風呂場に向かい、キュッと蛇口を捻る音をさせてから戻ると、目的はアレでしょと言わんばかりに着衣を脱ぎ始めるのだった。

「名前をお教えいただけますでしょうか」

「久美（仮名）です」

「歳は？」

「うーん、50代前半」

僕と片手で数えるほどしか変わらない50代前半、と言われてうなずくことができなかったのは、自ら裸になった久美さんを見て衝撃を受けたあとにこの質問をしたからだ。

痩せほそった体も、人生の年輪といわれる肌のシワも、すべて経年劣化が顕著で少なく見積もっても60歳以上だと容易に推測できる。であればこそ、サバを読む久美さんについてどう考えるか。

いそいそと風呂場へ行こうとする彼女を制止して…

それは奇妙な時間だった。「見えないですね」とお世辞とも皮肉ともとれる言葉を続けた僕に対して久美さんは、「本当はもう少し上」とはぐらかすだけで、サバを読んだことへの言い訳もしない。若さで負けたくない。自分の年齢を認めたくない。心理はいくつも想像されるが、いまさら実年齢を知って逃げ出すはずもないのに「本当はいくつなんですか？」と話をふっても苦笑するだけだ。

「そろそろ頃合いですね」と言い、久美さんが僕を風呂場へ誘う。

いつもはデリヘルのマニュアルにあるように客の体を洗ってあげているのだという。久美さんがフリーの立ちんぼ経験しかないとするならば、この段階で買春客に対するもてなしなどしないのではないか。

いそいそと風呂場へ行こうとする久美さんを制止して、目的はあくまで取材であることを伝える。改めて久美さんの話を聞こう。

人生を変えた「夫との離婚」

僕は久美さんがいつもは風呂場で客の体を洗ってあげていると聞いて、こんなふうに思っていた。街娼はソープやピンサロ、出会いカフェやパパ活アプリでの売春に至るまで、数多の風俗を経験した女性が最後に行き着くとされている商売だ。

いまや高齢者を雇ってくれるデリヘルも少なくない。だから風俗経験は豊富でも、路上歴は浅い。おそらくや近年、コロナの影響で風俗からあぶれた果てに──。

しかし久美さんが話した自分の半生は、僕の想像をはるかに超えるものだった。

大阪生まれ大阪育ち。地元の高校を卒業し、20歳で結婚して一女に恵まれた久美さんはそれまで、風俗とは無縁の人生を送ってきた。

ところが夫のギャンブル狂いと浮気を理由に24歳で離婚すると、女手一つで娘を育てるため若専の箱型ファッションヘルスで働くことを余儀なくされた。

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））