小泉進次郎防衛大臣が、11日の閣議後会見で中国の3隻目の空母「福建」について言及した。

【映像】海に浮かぶ中国の空母「福建」（実際の様子）

記者から、中国の空母「福建」が海上戦力に与える影響について問われた小泉防衛大臣は「中国側の発表によれば、中国軍の空母『福建』が5日、南シナ海に面する海南省において就役したと承知している。空母『福建』はこれまでの２隻よりも大型で、固定翼早期警戒機などを運用可能な電磁カタパルトを装備しているとみられ、艦載機運用能力の向上も指摘をされている。一般論として、空母が3隻体制になるということは、整備・訓練・任務のローテーション運用が可能となり、常に1隻が任務のために展開可能な体制が今後構築され得るという指摘もある。中国は遠方の海空域における作戦遂行能力の向上を企図しているものとみられ、空母を巡っては本年6月には空母1隻が硫黄島より東側の海域で活動したこと、太平洋上で空母2隻が同時期に活動していることを防衛省自衛隊として初めて確認・公表した」と説明した。

さらに小泉防衛大臣は「中国は国防費を継続的に高い水準で増加させ、十分な透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に増強させている。防衛省自衛隊としては、引き続き3隻目の空母『福建』を含む中国軍の動向を注視しながら、冷静かつ毅然と対応していくとともに、我が国周辺海空域における警戒監視活動等に万全を期す」と述べた。

（ABEMA NEWS）