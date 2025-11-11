「来年も阪神タイガースでプレーさせていただきます」34歳捕手がFA権行使せず残留表明　同僚左腕は共闘宣言「勝つばーい」

FA権を行使せずに来季残留を表明した阪神・梅野隆太郎(C)産経新聞社

阪神は11月10日に、梅野隆太郎が保有する海外フリーエージェント（FA）権を行使せず残留することを発表した。国内FA権を取得した2021年オフに宣言せず、締結した4年契約は今季で終了。去就が注目されていた中、背番号2が熟考の末に決断を下した。

【写真】「ファンの皆さんと過ごす時間に感謝」阪神・梅野隆太郎の投稿を見る

梅野は同日に自身のインスタグラムを更新。「来年も阪神タイガースでプレーさせていただきます」とフォロワーに報告した。続けて「感謝の気持ちを持ち一生懸命 ファンの皆さんに活躍する姿をお見せできるよう いい準備をして来年に向けて始動していきます」と誓った。

プロ12年目の今季は坂本が主戦捕手を務めたこともあり、52試合の出場にとどまった。それでも、自身の支えとなった虎党への思いが強かったのだろう。投稿した写真には「ファンの皆さんと過ごす時間に感謝」と英文でプリントされたTシャツを着て、打撃練習に励む姿が収められていた。

「また2026年も温かいご声援よろしくお願い致します!!阪神タイガース 梅野隆太郎」と結んだ34歳。フォロワーからは「ありがとう」「嬉しい」といった感謝、歓喜の声が殺到。同い年で同期入団の守護神・岩崎優からは「勝つばーい」と共闘を呼びかけるメッセージが届いた。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］