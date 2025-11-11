「全身グレーがこんなに似合う人見たことない…」大沢たかお、筋肉際立つ姿にファン歓喜「最高です」
俳優の大沢たかおさんは11月7日、自身のInstagramを更新。筋肉が際立つ格好いい姿を公開しました。
【写真】大沢たかおの筋肉際立つ“全身グレー”姿
コメントでは「ニットに出る筋肉のラインといい腕まくりも最高です」「全身グレーがこんなに似合う人見たことない…」「カッコイイです〜大好きです」「ステキすぎる」「生まれてきてくれてありがとう」「太陽光までもを惹きつけるとは、流石です」「イケオジという言葉が陳腐に思えるほどかっこいい」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「生まれてきてくれてありがとう」大沢さんは3枚の写真を投稿。上下グレーの服装に身を包み、ドリンクを片手に歩いています。タイトなトップスには、鍛えられた筋肉のラインが浮かび上がっており、袖をまくって露出した腕も筋肉質であることが分かります。
「海がさいこーに似合う男です」10月25日には、海辺を歩くショットを公開していた大沢さん。Tシャツからは筋肉質な腕があらわになっています。ファンからは「海がさいこーに似合う男です」「ビーチより眩しい笑顔」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
