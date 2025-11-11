ライバル関係にあるパレスとブライトン、今季の鎌田と三笘のパフォーマンスはそれぞれのチーム状態を象徴している【現地発】
11月９日、私はプレミアリーグ第11節クリスタル・パレス対ブライトンの試合を取材するため、前者の本拠地セルハースト・パークを訪れた。この２チームはライバル関係にあり、「M23ダービー」あるいは「A23ダービー」として知られている。
パレスは、FAカップとコミュニティ・シールドを制し、今季のプレミアでも好調。UEFAカンファレンスリーグも戦っている。一方のブライトンは直近の過去２シーズン、そのパフォーマンスと移籍戦略の巧みさで人々の注目を集める存在だったが、今季は勢いを失っている。
そしてご存知の通り、両チームには日本人選手が在籍している。彼らの今季のパフォーマンスは、それぞれの今のチーム状態を象徴している。ブライトンの三笘薫はここ数ヶ月、勢いを落としている一方、パレスの鎌田大地はますます力が増している。
今回のゲームに、三笘は怪我のため欠場。鎌田は先発に名を連ねたが、怪我からの回復途上だった。
その鎌田は前半、あまり目立たず、ボールに触れる機会はほとんどなかった。54分、ゴール前で彼のもとにボールこぼれ、決定機を迎えたが、ファーストタッチが上手くいかずシュートを外した。明らかなミスに見えたが、相手６人が守備に入っていたため、見た目以上に難しいチャンスだった。
この日本人MFは72分にもドリブルで仕掛けて左足のシュートを放ったが、これも枠を捉えられず。結局、試合はスコアレスドローに終わった。
今季が開幕してからの数か月間、「イーグルス」は飛翔し、「シーガルズ」は低空飛行を続けていた。しかしこの日は、ほぼ同じ高さで飛んでいた。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
