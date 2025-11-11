実は芸名ではなく「本名」だと知って驚いた女性芸能人ランキング！ 「本仮屋ユイカ」を抑えた1位は？
名は体を表すとはよく言ったもの。まるで芸名のような本名で活動している芸能人も少なくありません。
All About ニュース編集部は10月27日、全国10〜60代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は芸名ではなく本名だと知って驚いた女性芸能人」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の本仮屋（もとかりや）ユイカさんです。10歳で子役デビューし、ヒロインを演じたNHK連続テレビ小説『ファイト』（2005年放送）や、『王様のブランチ』（TBS系）の司会を務めるなど、幅広く活躍しています。
「本仮屋」という名字は鹿児島にルーツがあり、日本に29世帯しかない珍しい名字。妹でフリーアナウンサーの本仮屋リイナさんも本名で活動しています。
回答者からは「とても珍しい苗字だから」（40代女性／愛媛県）、「漢字をあてようとしなかったのがすごい」（50代女性／福岡県）、「実際にいたらあだ名とかつけづらいなと思ったため」（30代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の土屋太鳳（つちやたお）さんです。2005年に芸能界入りすると、2008年に『トウキョウソナタ』で映画デビュー。2015年にNHK連続テレビ小説『まれ』のヒロインとして脚光を浴び、以降は数多くのドラマや映画の主演を務めています。
太鳳という名前は、母親が妊娠中にみた夢をそのまま名付けたそう。「ミス・ジャパン」グランプリの経験を持つ姉の土屋炎伽（ほのか）さん、弟で俳優の神葉（しんば）さんも本名です。
回答コメントでは「カッコいい響きなので」（30代男性／東京都）、「下の名前が今まで見たことのない名前だったので、芸名かと思っていた」（40代女性／神奈川県）、「苗字や名前が珍しいから芸名だと思っていた」（20代女性／熊本県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
