「『未成年飲酒顔』してる」人気YouTuber、「今年26やのにずっと年確されてる」と明かし話題に！
チャンネル登録者数が60万人を超えるYouTuberのゼパさんは11月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今年26やのにずっと年確されてる」と明かし、話題となっています。
【写真】「今年26やのにずっと年確されてる」
「高校生だと思ってた」ゼパさんは「今年26やのにずっと年確されてる」とつづり、1枚の写真を投稿。ロリータ服を着用している自撮りショットを載せています。肌ツヤも若々しく、確かに26歳には見えないルックスです。ゼパさんは「芋っぽいからですよ。。」と、自虐コメントも追記しています。
ファンからは「まさかの年上だった」「高校生だと思ってた」「『未成年飲酒顔』してる」や「童顔だしツインテールってのがね…」「肌が綺麗すぎるんよ」「可愛いからしょうがない」といった声が寄せられました。
「ゼパ氏安定にかわいいのよ」4日の投稿でも「他の地雷服は押し入れの奥にしまいすぎて今すぐ出せるのこの服しかない」とつづり、ロリータ服を着用した姿を披露したゼパさん。ファンからは「ゼパ氏安定にかわいいのよ」「実家のような安心感」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
