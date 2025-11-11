NCT・ジェノ＆ジェミン、青春ドラマ『ワインドアップ』に出演決定！演技挑戦に期待高まる

NCTのジェノとジェミンがドラマに出演する。

2人は来年上半期に公開予定のショートフォームドラマ『ワインドアップ』（原題）を通じて、演技に挑戦する。

『ワインドアップ』は、高校野球部の投手と転校生の間に芽生える純粋な友情を描いた作品で、少年たちの成長をテーマにしたドラマだ。

ジェノが演じるのは、かつては将来を嘱望された投手だった「ウジン」。しかし現在はストライクを投げることができなくなった選手という難しい役どころだ。一方ジェミンは転校生「テヒ」を演じる。ある日突然ウジンの前に現れ、自らマネージャーを名乗り出る人物だ。

（写真提供＝OSEN）ジェノ（左）ジェミン

ジェミンは2019年のドラマ『君を嫌いになる方法』で一度演技に挑戦しており、今回が2作目となる。ジェノにとっては『ワインドアップ』がドラマデビュー作となる。

ドラマ『ワインドアップ』は、Netflixシリーズ『ムーブ・トゥ・ヘブン：私は遺品整理士です』やドラマ『リーガル・クレイジー 真剣勝負』などを手掛けたキム・ソンホ監督の新作で、SMエンターテインメントとテイクワンカンパニーが共同制作する。2026年上半期にショートフォームドラマとして公開される予定だ。