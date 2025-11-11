中川翔子「可愛すぎて泣いてしまった」息子の行動を絵日記で紹介「癒やされた」「一生懸命で尊い」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】タレントの中川翔子が11月10日、自身のInstagramを更新。最新の双子の感動した姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】40歳タレント「可愛すぎて泣いてしまった」息子の行動描いた絵日記
中川は「双子お兄ちゃん、言葉はまだ話せなくても、ミルクちょうだい！と伝えることができるの可愛すぎて泣いてしまった！」と明かし、「弟はミルク探す首フリフリがさいきんの必殺技です」と報告した。双子の姿を絵日記で紹介し「みんな親バカになっちゃうよねきっと！その気持ちの持って行き先が絵日記になってます」とつづっていた。
この投稿に「双子ちゃんお目々ぱっちりで可愛い」「赤ちゃんが大きくなってきてる」「癒やされた」「親バカ最高」「一生懸命で尊い」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、双子の行動に感動
◆中川翔子の投稿に反響
