BTS・JUNG KOOK、『Calvin Klein』新映像が1000万回再生突破！世界中で反響続々「ビジュアルキング」

BTSのJUNG KOOKが、ファッション界でも世界的な影響力を証明した。

【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”

アメリカのファッションブランド「Calvin Klein（カルバン・クライン）」は最近、公式YouTubeおよびSNSを通じて、JUNG KOOKとともに撮影したキャンペーン動画を公開した。

映像の中でJUNG KOOKは、レザージャケットが目を引くオールブラックのスタイリングで登場。シックかつ洗練された雰囲気を放ち、視線を集めた。

（写真＝Calvin Klein公式Instagram）JUNG KOOK

エレベーターに乗り込んだJUNG KOOKは、Calvin Kleinのデニムセットアップに着替えて再登場し、自然なウォーキングや多彩なポージング、繊細な視線の変化、眉をわずかに上げる仕草などでクールな存在感を発揮した。

（写真＝Calvin Klein公式Instagram）JUNG KOOK

また、JUNG KOOKはウィンクや微笑みなど柔らかな表情も披露し、相反するムードを自在に操る姿を見せた。

レザージャケットとデニムセットアップを着用した今回のスタイリングは、彼の彫刻のような端正な顔立ちと広い肩幅を際立たせ、シルエットの美しさを引き立てた。

ファンの反応も爆発的だ。「全世界が愛する男」「ビジュアルキング、フィジカルキング」「JUNG KOOKだから成立するコンセプト」などの称賛が相次ぎ、公開からわずか3日でCalvin Klein公式インスタグラムの動画は1000万回再生を突破し、現在は1181万回再生を記録している。

同時期に公開された2025年ホリデーキャンペーン動画も3202万回再生を突破し、グローバルファッション界におけるJUNG KOOKの圧倒的な影響力を数字で証明した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。