SixTONESジェシー、鍛え抜かれた肉体美にファン二度見「彫刻みたい」「努力の賜物ですごい」
【モデルプレス＝2025/11/11】SixTONESのジェシーが10日、自身のInstagramを更新。トレーニング姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美
ジェシーは「トレーニングは最高だじぇ」と言葉を添え、フォトグラファーのRyosuke Kosuge氏が撮影したトレーニング中の写真を公開。おどけた表情やポーズのショットも公開しつつ、袖無しのトレーニングウェア姿で、鍛え抜かれた逞しい腕でバーベルを軽々と持ち上げる凛々しいショットも披露している。
この投稿には「かっこいい」「逞しい腕素敵」「筋肉すごい」「バキバキの筋肉」「思わず二度見した」「鍛えてるのがわかる」「彫刻みたい」「努力の賜物ですごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SixTONESジェシー「彫刻みたい」話題の肉体美
◆ジェシー、鍛え抜かれた肉体美公開
ジェシーは「トレーニングは最高だじぇ」と言葉を添え、フォトグラファーのRyosuke Kosuge氏が撮影したトレーニング中の写真を公開。おどけた表情やポーズのショットも公開しつつ、袖無しのトレーニングウェア姿で、鍛え抜かれた逞しい腕でバーベルを軽々と持ち上げる凛々しいショットも披露している。
◆ジェシーの投稿に反響
この投稿には「かっこいい」「逞しい腕素敵」「筋肉すごい」「バキバキの筋肉」「思わず二度見した」「鍛えてるのがわかる」「彫刻みたい」「努力の賜物ですごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】