ファミリーマート×星のカービィ（C）Nintendo／HAL Laboratory, Inc.

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/11】ファミリーマートでは、ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションしたキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、11月11日から全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催。第1弾は、生ハム寿司やりんご蒸しパンなどコラボ商品が7種類が登場する。

【写真】吉野家、早期販売終了したカービィコラボメニュー

◆ファミマ×カービィがコラボ


本キャンペーンでは、くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品が登場。まるでカービィが吸い込んでしまったかのようなパッケージの「生ハム寿司」や、カービィの乗り物「ワープスター」をイメージしたサンドイッチなど、遊び心あふれるラインアップが用意された。また、対象のお菓子などを購入することで、オリジナルグッズがもらえる企画も。カービィたちと一緒に、ここでしか味わえない“超まんぞく”なフェス気分を楽しむことができる。

◆カービィのすいこみ生ハム寿司


カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージした商品。酢飯の上には、オニオンマヨソースをトッピングし子どもも楽しめる味付けに。※数量限定

◆カービィのふんわりたまごのワープスターロール


ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせた彩りの良いロールパン。カービィの世界のワープスターをイメージした星型のチーズをトッピングした。パッケージは2種類。※数量限定

◆くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン


カービィも大好きな「りんご」味の蒸しパン。りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィフェイスの焼き印で仕上げられている。

◆しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク


カービィと一緒に“しゅわもこ”が楽しめる、りんご味のゼリードリンク。別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこと出てくる。パッケージは3種類。※数量限定

◆食べマスモッチ 星のカービィ


カービィ（カスタード味餡）とワドルディ（キャラメル味餡）の食べマスモッチ。カービィとワドルディの表情はそれぞれ4種類。16通りの組み合わせが楽しめる。※数量限定

◆カービィのきのこクリーミースープ


きのこの風味のクリーミーなスープ。星型のかまぼこ、しいたけ、パセリがトッピングされている。※数量限定

◆星のカービィ クリーミートマト味ヌードル


トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺をあわせ、星型のかまぼこ、トマト、キャベツがトッピングされている。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】