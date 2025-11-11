【今日から開催】ファミマ×カービィコラボ「超まんぞくフェス」生ハム寿司など7商品登場＜一覧＞
【モデルプレス＝2025/11/11】ファミリーマートでは、ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションしたキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、11月11日から全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催。第1弾は、生ハム寿司やりんご蒸しパンなどコラボ商品が7種類が登場する。
【写真】吉野家、早期販売終了したカービィコラボメニュー
【写真】吉野家、早期販売終了したカービィコラボメニュー
◆ファミマ×カービィがコラボ
本キャンペーンでは、くいしんぼうのカービィをモチーフとしたオリジナル商品が登場。まるでカービィが吸い込んでしまったかのようなパッケージの「生ハム寿司」や、カービィの乗り物「ワープスター」をイメージしたサンドイッチなど、遊び心あふれるラインアップが用意された。また、対象のお菓子などを購入することで、オリジナルグッズがもらえる企画も。カービィたちと一緒に、ここでしか味わえない“超まんぞく”なフェス気分を楽しむことができる。
◆カービィのすいこみ生ハム寿司
カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージした商品。酢飯の上には、オニオンマヨソースをトッピングし子どもも楽しめる味付けに。※数量限定
◆カービィのふんわりたまごのワープスターロール
ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせた彩りの良いロールパン。カービィの世界のワープスターをイメージした星型のチーズをトッピングした。パッケージは2種類。※数量限定
◆くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン
カービィも大好きな「りんご」味の蒸しパン。りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィフェイスの焼き印で仕上げられている。
◆しゅわもこ！カービィのりんごゼリードリンク
カービィと一緒に“しゅわもこ”が楽しめる、りんご味のゼリードリンク。別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこと出てくる。パッケージは3種類。※数量限定
◆食べマスモッチ 星のカービィ
カービィ（カスタード味餡）とワドルディ（キャラメル味餡）の食べマスモッチ。カービィとワドルディの表情はそれぞれ4種類。16通りの組み合わせが楽しめる。※数量限定
◆カービィのきのこクリーミースープ
きのこの風味のクリーミーなスープ。星型のかまぼこ、しいたけ、パセリがトッピングされている。※数量限定
◆星のカービィ クリーミートマト味ヌードル
トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺をあわせ、星型のかまぼこ、トマト、キャベツがトッピングされている。
