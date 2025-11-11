&TEAM¡¦EJ¡¦K¡¦JO¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¡ÖÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¡×ÅöÆüÈ¯É½ 11·î¤Ï4¿Í¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉÂ³¤¯
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤ÎEJ¡¢K¡¢JO¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢&TEAM KR 1st mini Album¡ÖBack to Life¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£11·î11Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÀ¤³¦ÅªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë ÆüËÜ¤Ç¿©»ö¤â
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö&TEAM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼EJ¡¢K¡¢JO¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÆü11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÆ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¡õ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÊÌÆüÄø¤Ç¤Î¿¶ÂØ¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¤ÏÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë²þ¤á¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢&TEAM¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
6Æü¤Ë¤ÏTAKI¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ÃÏ¤Î²»³ÚÈÖÁÈSBS M¡ØTHE SHOW¡Ù¤ä¡¢MBC M¡ØSHOW CHAMPION¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÀ¤³¦ÅªK-POP¥¢¥¤¥É¥ë ÆüËÜ¤Ç¿©»ö¤â
¢¡&TEAM¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ
¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö&TEAM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼EJ¡¢K¡¢JO¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÆü11·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÆ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥È¡¼¥¯¡õ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡×¡Ö¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡×¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡&TEAM¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉÂ³¤¯
6Æü¤Ë¤ÏTAKI¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï10·î28Æü¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ÃÏ¤Î²»³ÚÈÖÁÈSBS M¡ØTHE SHOW¡Ù¤ä¡¢MBC M¡ØSHOW CHAMPION¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û