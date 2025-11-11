大リーグのＧＭ会議は１１日（日本時間１２日）から３日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される。集合日の１０日（同１１日）は３０球団のＧＭなど首脳陣、代理人ら関係者が現地入りした。

レッドソックスのブレスローＧＭは補強ポイントに「中核を打てる打者」と「先発投手」を挙げた。ポスティング制度でメジャー移籍を目指す日本人選手については「特定の選手についての言及は避けたいが、過去数年に渡って、日本人選手がチームの強化に貢献していることを強く認識している。特に投手サイドで、我々は成功してきたと言えるだろう」と語った。

ブレグマン三塁手がＦＡとなった今オフ。中軸を任せる打者の補強は急務だ。チームの総本塁打数はリーグ１５球団中９位（１８６本塁打）だったが、総得点は同３位（７８６得点）と上位だった。同ＧＭは「プレーオフは本塁打で決着がつく試合が多かったが、今季の我々は一発頼りでなく、色々な得点パターンがあった。本塁打だけが得点源という考えには固執したくない。左打者ならグリーンモンスターを有効に使えるし、引っ張って飛ばせるなら右打者でもいい。ただ、ボールをインプレーにすることでダメージを与えられることは、現実だ」と、確実性を重視する。

その上で、「多様性は有益だ。内外野を守れる選手を柔軟に起用し、９月からポストシーズンに掛けて、マサ（吉田正尚外野手）がＤＨとして攻撃の核となった。市場がどう形成されるか見なければいけないが、得点の生産性を高めることが必要だ」と言及。本格的長距離砲として注目される村上宗隆内野手、コンタクト能力に優れた岡本和真内野手といったタイプの違いも、獲得方針に影響しそうだ。「米国選手でさえ難しい選手の評価。海外の選手は更に困難となる。選手のデータやメトリックス、スカウトの報告、ビデオとあらゆる側面から、可能な限りの情報を集めている」とブレスローＧＭは引き続き見極めを進めていく意向を示した。