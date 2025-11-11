佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気についてお伝えします。



日本有数のカルスト台地、平尾台でススキが見頃です。気温が高い日が続き色づきが遅れていましたが、11月に入り朝晩冷え込む日が増えて一気に黄金色に染まりました。また、ことしは台風の影響も小さく折れずに大きく育っているそうですよ。11月下旬まで見頃が続くということです。



「紅葉情報」

福岡県太宰府市の竈門神社や佐賀県武雄市の御船山楽園など、ほとんどの地域で木の葉が色づき始めました。紅葉は最低気温が8℃を下回ると進むと言われていますが、11日朝は各地で冷え込み、紅葉を後押ししそうです。



「最低気温」

福岡県・佐賀県のほとんどの観測地点でことし最も低い気温を更新しています。福岡市では9.1℃、朝倉市では4.3℃を観測しました。



「最高気温はどうなのか」

日中の気温は平年並みのところが多いでしょう。福岡市や久留米市で19℃、北九州市や飯塚市で18℃の予想です。日差しのぬくもりが感じられそうです。



「天気の予想」

11日は各地でよく晴れるでしょう。天気の崩れはなく、雨具の出番はなさそうです。空気が乾燥していますので、火の取り扱いにご注意ください。



「なのか間予報」

水曜日にかけては穏やかな天気が続き、洗濯もはかどるでしょう。来週は上空に寒気が流れ込み、気温が下がります。内陸の地域では最低気温が3℃前後のところもあり、冬の気配が感じられそうです。