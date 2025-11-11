11月10日、「歌舞伎界のプリンス」と称される中村橋之助（29）と乃木坂46の1期生として活動していた元メンバー・能條愛未（31）が婚約を電撃発表。同日に都内で会見を開き、挙式・披露宴は来年初夏の予定だと公表した。

【写真】中村橋之助と能條愛未が指を絡ませて夜の街を歩く熱愛デート写真（2021年）。能條が乃木坂46でデビューした当時の写真も

橋之助といえば、中村芝翫（60）と三田寛子（59）の長男として2000年、当時4歳で初舞台を踏み、歌舞伎役者の道を歩んできた。能條との出会いは夫婦役で出演した2021年のミュージカル『ポーの一族』がきっかけだったという。同年、「女性セブン」は橋之助と能條の熱愛を報じていた。

「舞台の稽古をこなした橋之助さんが都内で能條さんと落ち合い、高級焼肉店で食事デートを楽しんだ後、彼女の自宅へ向かう様子が目撃されていました。

別の日に能條さんの自宅周辺で手を繋いで歩く二人を記者が直撃すると、橋之助さんも交際について否定していませんでした」（芸能関係者）

あれから4年──このタイミングでの婚約発表となり、橋之助は会見で"結婚に踏み切れなかった理由"にも言及。偉大な歌舞伎役者である父親のようになれるのか、という「焦りだったり、不安っていうものが大きかった」などと明かした。

婚約の背景に母・三田寛子の思い

そんな橋之助と能條の背中を押したのは、母親だったという。梨園関係者の話。

「三田さんも、かつてアイドルとして活躍したのちに芝翫さんと結婚。同じ経歴を持つ能條さんに対しても『私と同じアイドル出身なんだね』と親近感を持って支えていたと言います。

近年は芝翫さんの不倫騒動も報じられていますが、三田さんは『絶対に離婚しない』と覚悟を固めているようです。苦楽を味わってきたからこそ、能條さんにも『絶対的な味方でいたい』と伝えているそうですよ」

実際、能條は会見で、三田から「何があっても、愛未ちゃんのことは私が全力で守るから任せなさい、安心しなさい」と背中を押されたといい、「涙が出るほど嬉しかった」と語っていた。

「橋之助さんに関しては、2020年の元日の『スポーツニッポン』によって京都・祇園の元ナンバーワン芸妓と『結婚間近』と報じられたこともありましたが、この女性とはスピード破局。実は、三田さんが交際に反対したという事情もあったようなんです。

2016年に芝翫さんが初めての不倫を『週刊文春』に報じられた際、相手の女性が芸妓だったことも影響があったのではないか……と囁かれていました。

そういった意味でも、自らと同じアイドルの経歴を持ち、第一線で活躍してきた能條さんには、三田さんも親近感、信頼感を抱いているのでしょう」（同前）

芝翫が不倫を繰り返しても、三田は今年7月のInstagramで《昨日は甥っ子の結婚式 親族控室で家族でも写真ハイチーズ》と家族5人が揃った写真をアップするなど、常に堂々としていた。

「何よりも家族を大事にしてきた三田さんだからこそ、橋之助さんの結婚式も、家族5人で祝いたいという強い思いがあるのではないでしょうか」（同前）

橋之助と能條の前途を祝す成駒屋のメンバーが集った挙式・披露宴は、盛大なものになりそうだ。