核家族化が一般的となった昨今、離れて暮らす親とはどのくらいの頻度で顔をあわせていますか？ 電話などでは定期的に連絡をとっていても、直接会うとなると、お盆や年末年始、GWなど、年に数回という人も多いのではないでしょうか。76歳母と48歳娘の事例をもとに、離れて暮らす親子のあいだに潜む思わぬリスクと、その回避策をみていきましょう。石川亜希子CFPが解説します。

76歳母から届く“怪しいおすそ分け”に違和感をおぼえた娘

「これ、いる？」

（また来た。なんなのよもう……）

大森優子さん（仮名・48歳）には最近、困っていることがあります。

同い年の夫と中学生の長女と3人で、都内に暮らす優子さん。地方の実家に1人で暮らす母親の佳代さん（仮名・76歳）から、画像付きで「これ、いる？」という連絡が頻繁に届くのです。

実家にはもともとモノが多く、いただきもののタオルや食器などが棚にパンパンにしまわれていました。

思春期のころから、優子さんはそんなわが家の様子をみかねて「ねえ、これいらないでしょ」「使わないなら捨てなよ」と声をかけてきましたが、いつも決まって「1回も使ってないのよ」「もったいないじゃない」と返ってきます。

実家から東京に出てくるときも、出てきたあとも、優子さんは母からたびたびこうした“おすそ分け”をもらってきました。

しかし、最近、「これ、いる？」と聞かれるモノの中身に変化がみられます。

それは、これまで多かった「いただきもの」ではなく、健康食品やサプリ、高そうな化粧品などなど……。連絡だけでは飽き足らず、「とりあえずもらってちょうだい」と大きな段ボールが家に届くことも増えてきました。

「誰からもらったの？」「どこかで買ったの？」と聞いてもらちが明かず、優子さんはしだいに“嫌な予感”をおぼえます。

「お母さんももういい歳だし、ひょっとして認知症になっているのかも……」

このままではいけないと、優子さんは休みを取って、実家に様子を見に行くことにしました。

久々の実家で目にした“衝撃の光景”

新幹線と在来線を乗り継いで久しぶりに訪れた実家は、玄関からリビングまで廊下にびっしり段ボールの山。健康食品やスキンケア用品、どれも新品のまま、封も切られず放置されています。

「……お母さん、これ全部どうしたの？」

怒る気持ちも失せ、青ざめながら母に問いかけると、佳代さんは次のように言いました。

「夜にスマホを見てたら“ポイント倍”って書いてあったから。お得だし買っておこうと思って。だけど、いざ使ってみたら年寄りにはどうも使い勝手が悪くてねえ……毎月届いちゃって困ってるの。これ、いる？ 優子に全部あげるわよ。若いから肌にもなじむでしょう」

笑って話す母親に、優子さんは驚きを隠せません。あわてて通帳を見せてもらうと、クレジットカードの引き落とし額は毎月10万円を超えていました。

佳代さんは夫の死後、月14万円の年金で暮らしていますが、それ以外に収入はありません。

「お母さん、このお金、どこから出てきたのよ……」

年金暮らしでも払えるのよ…母が“爆買い”できた理由

総務省の「2024（令和6）年家計調査報告」によると、65歳以上の単身無職世帯の場合、実収入から税金や社会保険料などを差し引いた「可処分所得」が平均で約12万1,000円。一方、消費支出は約14万9,000円で、毎月約2万8,000円の赤字となっていることがわかります。

つまり、佳代さんの年金額では、生活費を差し引くと、自由に買い物できる余裕はほとんどないはずです。

「毎月1万円ずつ払えばいいって言われたの。だから年金暮らしの私でも払えるのよ」と佳代さんは言いますが、カード明細には案の定「リボ払い」の文字。残金は約70万円に膨らんでいます。

「ねえお母さん、リボ払いって支払いを先延ばしにしてるだけなのよ。しかも元金はなかなか減らないし、利息ばかりが増えていくの。だから、もうやめて……！」

相談件数“過去最多”…高齢者の「ネット通販トラブル」が増えている

消費者庁「令和5年版消費者白書」によると、2022年（令和4年）に寄せられた高齢者のインターネット通販に関する消費生活相談は約5万件で、過去最多となりました。

年齢別にみると、65歳から74歳までの相談件数が高齢者全体の約3分の2を占めています。また、健康食品やスキンケア化粧品などの「定期購入」に関する相談では、65歳から74歳までの割合が約8割にのぼっています。

つまり、「通販のトラブル」といってもいわゆる昔ながらの悪質商法とは異なり、「よさそうだったからつい買いすぎてしまった」「解約の方法がわからない」といった、「定期購入」の仕組みを十分に理解しないまま利用しているケースが多いということです。

なお、年齢が上がるにつれネット通販に関する相談の割合は減少し、85歳以上では2割ほどでした。ただ、その代わりに「テレビショッピング」での定期購入に関する相談が増加しています。インターネットでもテレビでも、根本にある問題は同じです。

優子さんは冷静に母親から話を聞くうち、この問題の背景が見えてきました。

「夜は誰とも話さないから、スマホを眺めていることが多いのよ。するとほら、“あなたへのおすすめ”って出てくるでしょう。なんだかうれしくなっちゃって」

スマホの通知や広告は、孤独や不安を感じやすい深夜の時間帯に、そっと心に入り込んできます。また、「お得」や「限定」という言葉が承認欲求をくすぐり、購買行動を誘発するのです。

佳代さんのネットでの買い物は、いつしか「人とのつながり」の代わりになっていたのでしょう。

優子さんは「母を思いやれていなかった」と、深く後悔しました。

親の「老後資産」を守る3つの対策

優子さんのように、離れて暮らす親がいる現役世代は少なくありません。そんな親の暮らしを支えるために今日から始められる対策としては、下記の3つが挙げられます。

1．家計の「見える化」を一緒に行う

月に1度、通帳や明細を一緒に確認し、支出を「見える化」しましょう。

なお、明細は近年ペーパーレス化が進み、Web上での確認になっていることが多いですが、紙での郵送に戻すことで「こんなに使っていたんだ」と実感しやすくなるかもしれません。

2．支払方法を「単純化」する

クレジットカードやスマホ決済を複数利用すると、支出が分散して管理が難しくなります。高齢者の場合「1枚のカードと口座引き落とし」程度に絞り、スマホ決済やリボ払いは使わない仕組みを作りましょう。

3．「注意する」のではなく「寄り添う」

親に対して「もうネットで買い物しちゃダメ！」と頭ごなしに叱るようなやり方は逆効果です。買い物は本人にとって大きな楽しみのひとつであり、先述のように孤独を癒す手段でもあります。

したがって、「注意する」のではなく「寄り添う」姿勢が重要です。買い物をするときはひと声かけてもらうなど、購入にひと手間を加える工夫も有効ですが、なにより日頃からのコミュニケーションを増やすことが、最大の防止策となります。

親子の「その後」

優子さんはそれ以来、母と頻繁に連絡を取り、ときには子どもと一緒にビデオ通話をして、家族の絆を深めています。

佳代さんはいまもインターネットで買い物をしていますが、最近では「これ、いる？」の代わりに「これ、買ってもいい？」と事前に連絡が来るようになりました。

クリックの前に、ほんのひとことでも誰かと会話する――それだけで、家計のバランスは少しずつ整っていきます。こうした小さなコミュニケーションの習慣が、親の老後を守ることにつながるのではないでしょうか。

石川 亜希子

CFP