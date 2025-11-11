°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¡Ö¤¢¤¨¤Æ¹µ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¡×3¤Ä¡ÄÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´µ¼Ô¤¬¿´³Ý¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Ú°å»Õ¤¬²òÀâ¡Û
¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¿ÇÎÅ¤òÂÔ¤Ä°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Åª³Î¤Ê¿Ç»¡¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬Â³¤¯¤È¤¡¢°å»Õ¤Ï¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤Æ¿Ç»¡¤ò½ª¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤Ê¤¤¡×»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¿Ç»¡¤ËÎ×¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°å»Õ¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¡¢°å»Õ¤ÏÀâÌÀ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë
°å»Õ¤Ï¡¢ËÜÍè¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÃÇ¤ä¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢Æ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Î¿Ç»¡¼¼¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢°å»Õ¤¬¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÀâÌÀ¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¡¢°å»Õ¤Ï¤¢¤¨¤Æ¿¼¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÇÇ°¤·¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤Æ¿Ç»¡¤ò½ª¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎä¤¿¤¤¡×¡ÖÉÔ¿ÆÀÚ¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï´¶¾ðÅª¤ÊµñÀä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ò¸øÊ¿¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤È½ÃÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Ï¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤â¾õ¶·¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Ç»¡¼¼¤ÎÃæ¤Ç°å»Õ¤Ï¡¢¸½ºßµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤ÎÀâÌÀ¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¼£ÎÅ¤ÎÊý¿Ë¤ÈÂ¾¤Î¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¡¢½èÊýÌô¤ÎÀâÌÀ¡¢º£¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉûÉ¡¹Ð±ê¤È¿ÇÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÂµ¤¤Î³µÍ×¤È¸½ºß¤Î¾õÂÖ¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸¶°ø¡¢½èÊýÌô¤ÎÆâÍÆ¤ä»È¤¤Êý¡¢¤µ¤é¤ËCT¤Ê¤É¤Î¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ç½øÎ©¤Æ¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤Ï¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¼£ÎÅ¤Ï±ß³ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·Ð²á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´µ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°å»Õ¤¬ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÃ¤ò¼×¤ë¡¿¼«¿È¤ÎÃÎ¼±¤äÂÎ¸³¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤
ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¡°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ÎÅÓÃæ¤Ç´µ¼Ô¤¬ÏÃ¤ò¼×¤ë
°å»Õ¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¡¤Î±ü¤Î±ê¾É¤¬¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍÄÃÕ±à¤ÇÉ÷¼Ù¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È³ä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤«¤é¤¯¤ë¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¤¬¡¢°å»Õ¤Î»×¹Í¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤äÂÎ¸³¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡û¡û¡û¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡û¡û¡û¤È¤¤¤¦Ìô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤è¤ê¤â»ý»²¤·¤¿¾ðÊó¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÐÏÃ¤ÏµÄÏÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°å»Õ¤ÏÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£°å»Õ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¼ª¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤â¡¢¡ÖÄË¤ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤³¤¨¤â°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÖÅú¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¿Ç»¡¤Î¿Ê¹Ô¤ÏÍð¤ì¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ëº®Íð¤òÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Ç»¡¤Î½é¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤º¡¢°å»Õ¤Î°ìÄÌ¤ê¤ÎÀâÌÀ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ëÁ°¤ËÊÌ¤Î°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¤¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢°å»Õ¤ÏÁ°°å¤òºÆ¼õ¿Ç¤·¤Æ¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦´«¤á¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¼£ÎÅ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î½èÊýÌô¤â¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò´µ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Â³¤¯¤È¡¢°å»Õ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸í²ò¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÀâÌÀ¤ò¹µ¤¨¤ë¡½¡½¤³¤ì¤¬¡ÖÀâÌÀ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³±¤ä¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÂµ¤¤ÎÀâÌÀ¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊýÌô¤ÎÀâÌÀ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ç¡¢¡Ö¹³À¸Êª¼Á¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç°å»Õ¤¬¹³À¸Êª¼Á¤ò½èÊý¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÉûºîÍÑ¤äÌôºÞÂÑÀ¶Ý¤ÎÌäÂê¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬´µ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÍ»ÄÌ¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤°å»Õ¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÈÝÄêÅª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢°å»Õ¤Ï¼¡²ó¤«¤é¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤òÈò¤±¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±¤òÅÁ¤¨¤Æ¿Ç»¡¤ò½ª¤¨¤¿¤ê¡¢½èÊý¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀâÌÀ¤·¤¿»Ý¤ò¥«¥ë¥Æ¤ËµºÜ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î´õË¾¤¹¤ë½èÊý¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°å»Õ¤ÎËÉ±ÒÈ¿±þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅ¤Î¸úÎ¨¤ò¼é¤ê¡¢¸í²ò¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡¢°ì¼ï¤Î¡Ö¹çÍýÅªÈ½ÃÇ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÀâÌÀ¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤à¤·¤íÁýÉý¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÁá¤¯µ¢¤é¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ç°¤¬²êÀ¸¤¨¡¢°å»Õ¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´µ¼Ô¤ÏÊÌ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë°½Û´Ä¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤¬¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¡¢Î¾¼Ô¤Îµ÷Î¥¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤êÎÉ¤¤¿ÇÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë´µ¼Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¤Ç¤Ï¡¢´µ¼ÔÂ¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢°å»Õ¤ÎÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï³ä¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£Íý²ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁê¤Å¤Á¤Ç°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢°å»Õ¤Ï¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â³¤¯¼ÁÌä¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÂÖÀª¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¤Ë¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°å»Õ¤ÏÀâÌÀ¤ÎÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤º¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°å»Õ¤Ï¡ÖÍý²ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸í²ò¤·¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢°å»Õ¤Ë¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢°å»Õ¤Ï¤µ¤é¤ËÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇÈ¿±þ¤¬Ë³¤·¤¤¤È¡¢°å»Õ¤ÏÄÌ¤ê°ìÊ×¤ÎÀâÌÀ¤òÃ»¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤ÎÀâÌÀÎÌ¤Ï´µ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿®Íê¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÀâÌÀ¤Î¿¼¤µ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¿¼Â¤Ë¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë´µ¼Ô¤Û¤É¡¢ÀâÌÀ¤ÎÆâÍÆ¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡û¡û¡û¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥¨¥¹¡¦¥Î¡¼¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤Î¼ÁÌä¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¨Æ¯ºî¶È¡×¤Ç¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ºÇÁ±¤Î¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¡¢ÌÜÅª¤ò¶¦Í¤¹¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÎÉ¤¤°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤Î¹©É×¤Ï°åÎÅ¤Î¼Á¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¡£°å»Õ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï°ìÌä°ìÅú·Á¼°¤Ç¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ê·é¤ËÅú¤¨¤ë¡£°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼×¤é¤ºÄ°¤¯¡½¡½¤³¤Î»°ÅÀ¤À¤±¤Ç¡¢¿ÇÎÅ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤ÀâÌÀ¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ä°¤Êý¤ÈÎÉ¤¤¼ÁÌä¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¤è¤êÎÉ¤¤ÀâÌÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤¬¡ÖÄ°¤¯»ÑÀª¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°å»Õ¤¬ÀâÌÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡½¡½¤½¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÎÉ¤¤°åÎÅ¤ò°ú¤´ó¤»¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°å»Õ¤Î»×¹Í¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÀâÌÀ¤òÅÓÃæ¤ÇÃÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î´µ¼ÔÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾°å¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¡£°å»Õ¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´µ¼Ô¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¡½¡½¤³¤Î´Ø·¸À¤³¤½¤¬¡¢¸½Âå°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â¼ÂÁ©Åª¤Ê¡Ö´µ¼ÔÎÏ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µÜß· Å¯É×
¤ß¤ä¤¶¤ï¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¡¡±¡Ä¹
°å»Õ¡¦ÌôºÞ»Õ