9月に双子の男の子を出産したタレントの中川翔子が、授乳中の動画を公開した。

【映像】授乳中の動画

2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年9月に、双子の男の子を出産した中川。出産後は子どもたちとの日常をInstagramで発信していて、子どものほほをなでる夫の手や、「長男は黒髪ふさふさ、夫似だけど目を閉じてると、おばあちゃんにも似てる。次男は、わたしの赤ちゃんの頃にそっくりで、びっくりしてる」とつづった、3ショットなどを披露してきた。

授乳中の姿を公開

11月10日の投稿では、「双子お兄ちゃん、言葉はまだ話せなくても、ミルクちょうだい！と伝えることができるの、かわいすぎて泣いてしまった！弟は、ミルク探す首フリフリが、さいきんの必殺技です」とつづり、双子の弟に授乳をする動画など、赤ちゃんの様子を複数枚公開している。

この投稿にファンからは「たくさん飲んで、頑張ってますね！」「双子の大変さもあると思いますが、かわいさも2倍!!」「お二人とも、すくすく少しずつ大きくなってますね〜！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）