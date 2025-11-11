アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子（31）が、 “激変”ショットを披露し、多くの反響が寄せられている。

【映像】「別人！」百田夏菜子の“激変”ショットやプライベートショット

これまでにもInstagramで、仕事現場でのオフショットのほか、オフの日にキッチンで料理をする姿、親交のあるタレント・朝日奈央（31）に誕生日を祝ってもらった際の2ショットなど、プライベートの様子も発信してきた百田。

“激変”ショットに反響「名前出ないとわからないレベル」

2025年11月9日の更新では、12月20日・21日に開催される「Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY」のビジュアル撮影のオフショットを公開。「新しい魔法」とコメントし、金髪に紫のカラーコンタクトを付けた“激変”ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「別人！綺麗〜」「名前出ないとわからないレベル」「え？AI？頭が追いつかない、可愛すぎです」「神秘的すぎる。美しい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）