2025年11月11日、俳優の仲代達矢さんが死去したことがわかりました。享年92。

貧乏のどん底から、俳優養成所へ

役者生活70周年を記念する仲代達矢さんの舞台は、松本清張原作の『左の腕』。自ら主宰する無名塾で育て上げたお弟子の役者たちに交じって、陰のある飴細工売りの老人を演じるその立ち姿は、誰よりも華があり、時に色っぽくさえもある。

その昔、六本木の俳優座劇場での翻訳劇で観た、ちょっと鼻にかかった「ハハハーン」と尻上がりになる仲代流の笑い方も聞けて、その健在ぶりが嬉しかった。

――いやぁ、今年の12月が来ると90歳ですからね。まあ声だけはどうにか出るんですが、舞台を離れると杖こそつかないですけど、おぼつかない足取りで。

まわりからは、もうそろそろ引退ですか、って訊かれるんですが、まだ精神的にも肉体的にもどうにかやってるんで、引退興行と銘打った公演はしたくない。『左の腕』の次は、この秋に『いのちぼうにふろう物語』を能登演劇堂限定で上演しようと思ってます。これは亡くなった女房（宮崎恭子さん）の作品ですし、僕にとって非常に思い入れの深い芝居ですのでね。

仲代さんは十代の終わりまではとても苦労した、と前に伺った。そこから現在に至る役者の道に入るキッカケを作る、第一の転機が、アルバイト先の競馬場でちょっといかれたお兄さんに出会ったこと？

――ええ、そうですね。親父は早く亡くなって、母親がわれわれ四人の子供を育ててくれたんですが、貧乏のどん底で、いろんなアルバイトをしました。あるとき大井競馬場で出会ったその堅気ではないお兄さんが、「お前は顔が役者向きだから、役者になったらどうだ」と言って、俳優座養成所の受験料2000円をポンと出してくれたんです。

あのころ僕は欧米の映画を、三食を一食に減らしても観て歩いていて、プログラムは必ず買っていたんです。そこでアメリカにはアクターズ・スタジオというものがあって、有名な俳優がいろいろ出てる、ということを知りました。すごいな、と思って、当時、日本に唯一あったのが俳優座の養成所で、そこを受験して、たまたま入れた、ということですね。

その養成所時代、仲代さんは映画のオーディションを受けに行って9回も落とされた、と聞く。なんと見る眼のない人たちばかりだったのだろう。

――まぁ、俳優学校に3年通う間も、徹夜でパチンコ屋に勤めてたくらいですから、その生活ぶりが顔に出てて、監督の求める青春の息吹が漂うような明るさ、というものがなかったからでしょうね。同期の宇津井健なんか早速抜擢されましたから。

やはり同期の佐藤慶は落ちてばかり。佐藤は、「俺たちは演劇をやるために俳優学校に入ったんだから」って、監督の前でも横向いたりしていい顔一つしなかったんで、まぁ当然でしょうな。僕もろくに風呂にも入れず、薄汚れてましたしね。

私を支えてくれた存在

俳優座では偉大な大先輩の青山杉作、千田是也。映画界では世界の黒澤明、小林正樹など、多くの名監督との出会いが今日の仲代さんを作るのだが、やはり第二の転機となるのは生涯の伴侶となる宮崎恭子さんとの出会いではないだろうか。

――そうだと思います。僕より2年先輩の素晴らしい女優さんだったんですけど、お互いに好きになって、結婚するとなったら、役者としての資質から言ってあんたにはとても敵わないから、私は裏方に回るわ、と言って、きっぱり役者をやめてしまった。

私の役者としての生き方、演技の基本を教えてくれたのは恭子さんですよ。彼女はもともと絵描き志望で、文学少女でもあったんですね。だからたとえば海外の戯曲でも、翻訳家の訳した日本語が観客の耳にうまくなじまないことがある。

それをあの人が訳すと、とてもよくなって、そういう才能はすごくありましたね。隆巴（りゅうともえ）という名前で脚本も書いてるし、演出家でもあったしね。

だからまぁ、夫婦ではあるけれども、なんだろう。共同制作者みたいなものですかね。

生前の宮崎恭子さんと唐十郎さんとの「演じる」というテーマの雑誌の対談を、私は企画・構成したことがあった。

その中で恭子さんは、女は惚れた一人の男に気に入られるような女を、生涯演じ続けるものなのだ、と語っている。つまり恭子さんはそれほどまでに惚れ込める相手と出会ってしまったのだ、と強く心に受け止めた覚えがある。

――そうでしたか……。本当に宮崎の存在が私を支えてくれてましたね。たとえば、こんな話をして申し訳ないですが、ある時期からすごい売れっ子になったんですよ、僕。で、映画の台本が一どきに5、6本来る。その中から一作を選んで出演する。彼女が先に全部読むんですが、自分の意見は言わないで、全部僕の好きに選ばせましたね。

そのころはもう無名塾をやっていましたから、経済的な問題も含めて意見はあったでしょうけど、それを絶対言わない、宮崎さんは。あとで聞くと、断った作品のほうが10倍もギャランティが多かったりしてね。

それと、映画会社の出してくる素晴らしい条件にもかかわらず、僕が専属にならなかったことで、半年は舞台、もう半年は映画というローテーションを組めたこと。専属になっていたら映画の出演作品も選べないし、年一本の芝居もできない。

だから宮崎さんを含めて、良い状況に自然に流れて行ったというのか、子供のころからすごい苦労をして、このころになってようやく幸運のお返しが来た、という感じですかね。

それにしても、ひと昔前の映画の撮影は命がけではなかったろうか。たとえば黒澤明の『乱』にしても、小林正樹の『人間の條件』にしても。

――そうですよ、あのころの黒澤さん、小林さんにしても、出る役者は命がけの現場です。

『乱』のときは、城全体を燃え上がらせて、焼け落ちる瞬間スレスレに僕が城から出てくるとかね。馬一つ乗るのも芸のうちで、落馬の危険を冒してもちゃんと乗りこなさなきゃいけない。

『人間の條件』ではほんとに顔が膨れ上がるまで上官の兵隊たちからボカボカ殴られるとか、最後に死ぬ場面では1週間で5キロ痩せろと言われて、酒だけは飲ませてくれるんですが、食べさせない、眠らせない。

それでラストシーン。倒れた僕の上に本物の雪が降り積もって、小山のようになるまでずっと撮影が続くんですから、もう凍死寸前でしたよ。今はそんな映画作りをしてるところはないだろうと思いますよね。

とにかく黒澤さんの現場は喚き散らしで、小林さんは喚かないけど「はい、もう一度」ですから。ワンカットに5日かかったりする。今はそんなこと、とてもやってられません。

