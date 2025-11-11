高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の第32回が11月11日に放送され、話題を呼んでいます。

ヘブンの家で女中の仕事をすると決意したトキ。花田旅館の人たちはトキの身を案じ、ウメからの引き継ぎという名目で、できるだけウメが一緒にいてくれるようにしてくれました。話し合いの際中にトキの父、司之介がやってきて――。

花田旅館の女将、ツルを演じる池谷のぶえさんのコミカルな演技に注目が集まりました。

＊以下11月11日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の女中として初日を迎えたトキ。

自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久さん）、ツル（池谷のぶえさん）、ウメ（野内まるさん）の花田旅館の面々が出迎える。

トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが２人きりにならないようにすると勇気づける。

みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まる。

＜視聴者の声＞

トキの身を気遣う花田旅館の面々。トキはヘブンの家で女中になることを、松野家には伝えていません。「花田旅館で働く」ということにしてあったのです。

トキが花田旅館の主人、平太とツルに「花田旅館で働いていることにしてほしい」とお願いしようとした矢先、何も知らないトキの父・司之介がやってきました。

トキはなんとか表情で、平太とツルに事情を伝えたものの、意味がわからないウメが話に入ろうとすると、ツルは柱を手で叩く相撲力士の動作「てっぽう」を見せて、「朝稽古せんとね〜」とごまかしたのです。

ツルの「朝稽古」に注目した視聴者が多くいました。

「朝稽古で吹き出した」

「今朝は池谷のぶえの朝稽古にしてやられた」

との声が目立ちました。

池谷さんは、人気アニメ『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』のメインキャラクター・紅子の声優で知られています。NHKのコント番組『LIFE!』にも出演していることから、

「さすがLIFE俳優、池谷のぶえ。修羅場のやり過ごし方が違う」

「池谷のぶえさんのてっぽうが見れて嬉しい。アドリブなの？」

などの声が寄せられました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。