ママたちがもっとも読んだ「まんが記事」トップ10！1位はまたリスケ【2025年10月ランキング】

ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。

編集部が選ぶ、2025年10月ママスタセレクト人気まんがベスト10は？

第10位　＜パパの育児放棄、改善の道は？＞自分本位すぎウンザリ…「いつもやってるでしょ？」

原案・ママスタ　脚本 rollingdell　作画・春野さくら　編集・海田あと

第9位　＜下品で非常識な義両親＞「顔合わせにチノパン？」TPOわきまえない人たちにアゼン

原案・ママスタ　脚本 ササミネ　作画・金のヒヨコ　編集・井伊テレ子

第8位　＜貸さない＝意地悪？＞几帳面で優しい娘。忘れ物した隣の席の子にナフキン貸したら…

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・チル　編集・横内みか

第7位　＜義妹、投げ銭ビンボー＞夫と義実家はおバカちゃんなの…？「給料すべて援助したい」

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・んぎまむ

第6位　＜単身赴任ダメ！会社のルール？＞結婚10年…突然の転勤「上司からの命令」って！？

原案・ママスタ　脚本 motte　作画・魚師　編集・横内みか

第5位　＜感染する義実家＞義姉「感染症っぽくて〜」タイミングおかしい！もっと早く言え〜ッ

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・カヲルーン　編集・横内みか

第4位　＜同居、介護の強要＞施設に入れる約束だったのに…え？夫が豹変「は？ふざけんな！」

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・はなめがね　編集・井伊テレ子

第3位　＜やらない人＞雑用係はきっぱりNG宣言！「優しければ優しいほど損をする」私の信念

原案・ママスタ　脚本 物江窓香　作画・猫田カヨ　編集・井伊テレ子

第2位　＜隠す義母｜16年目の記録＞頼もしい夫とのシアワセな結婚生活！3人の子育ては順調

原案・ママスタ　脚本 渡辺多絵　作画・りますけ　編集・井伊テレ子

第1位　＜非常識！ドタキャン義姉＞「え〜またリスケ？」何回誘っても断られるし！怪しすぎ…

原案・ママスタ　脚本 渡辺多絵　作画・よしはな　編集・石井弥沙

ママスタセレクトはこれからも「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」を使命として、皆様に楽しんでいただける記事を提供してまいります。

引き続き、ママスタセレクトをお楽しみください。

文・編集部