ピリッと旨辛味がたまらない！ 味変も楽しめる湯河原名物「担々焼きそば」のレシピを紹介

名前を言ってはいけない焼きそばのブームが料理カテゴリで起きているニコニコ動画。そんな中、投稿者の物体Ｂさんがとあるご当地焼きそばを作ります。

作るのは湯河原名物の「担々焼きそば」。元々湯河原にはタヌキの見つけた温泉の伝説があったそう。その伝説と「たんたんたぬき♪」のフレーズから担々焼きそばを考案したのだとか。

野菜をカットしたところで練りごまを使った合わせダレを準備。練りごま大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、うまみ調味料ひとつまみを混ぜておきます。このタレが担々焼きそばの特徴だそう。

フライパンにラードをやや控えめに入れて焼きそば作りをスタート。みじん切りにしたら白ネギとニンニクとショウガも入れて香りを出します。

そこへ豆板醬を小さじ1を加えて香りを立たせ、豚ひき肉100gを紹興酒などで水分を足しつつ炒めるとのこと。

続いて野菜を投入。火の通りにくものからということで、ニンジン、モヤシ、ニラの順番で入れました。野菜の種類は特に指定はないとのこと。

ここへ合わせダレを入れて軽く炒めてから麺を投入。今回は中細ゆで麺を使いました。

さらにオリジナル要素としてチリパウダーを投入したらお皿に盛り付け。ラードを回しかけます。最初にラードを少し控えめにしたのは、ギトギトにしないためだそう。

担々焼きそばのもう1つの特徴はトッピング。湯河原柑橘系と温泉玉子系に分かれるのですが、今回は柑橘をチョイス。物体Ｂさんは普通のレモンにしましたが、本来は地元の柑橘を添えるとのこと。

レモンを添えて、湯河原担々焼きそばの完成です！

食べた物体Ｂさんは「ありがとうございます！ おいしいです！」。練りごまを筆頭にラードやラー油といった油軍団が麺に絡んだコッテリ味がいいのだとか。チリパウダーも含めて辛味のエッジが効いているのでバランスがいいとのこと。香味野菜やひき肉もいい仕事をしているそうです。

そしてレモンを絞って味変。これは担々麵の味変でお酢を入れる感じに近いそう。柑橘の爽やかな香りで東南アジア感が出て良いとのことでした。

湯河原名物の担々焼きそばを食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。物体Ｂさんによるテンポの良い料理の説明が楽しいです。

