¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¥È¥¡¢¾¾Ìî²È¤Ë¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ò12ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤«¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï12Æü¡¢Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¤ÎÂè33²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¥á(ÌîÆâ¤Þ¤ë)¤¬ÍÑ»ö¤ÇÎ¥¤ì¡¢ÁáÂ®¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼ê¤ò°ú¤«¤ì¡¢¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Íè¤¿¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢µ¢Âð¤·¤¿¥È¥¤ÎÁ°¤ËÁ¬ÂÀÏº(Á°¸¶¿ð¼ù)¤¬¼Ú¶â²ó¼ý¤Ë¸½¤ì¤ë¡£µÞ¤ÊÍèË¬¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÂç¶â¤ò»ÙÊ§¤¤Á¬ÂÀÏº¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¶â³Û¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ï¡¢¥È¥¤¬ËÜÅö¤Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£