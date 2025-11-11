¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥­(±¦)¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK)

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï12Æü¡¢Âè7½µ¡Ö¥ª¥È¥­¥µ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Á¥å¥¦¡¢OK¡©¡×¤ÎÂè33²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¥¦¥á(ÌîÆâ¤Þ¤ë)¤¬ÍÑ»ö¤ÇÎ¥¤ì¡¢ÁáÂ®¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤È2¿Í¤­¤ê¤Ë¤Ê¤ë¾¾Ìî¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼ê¤ò°ú¤«¤ì¡¢¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Íè¤¿¤È¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

¡¡¤½¤ÎÌë¡¢µ¢Âð¤·¤¿¥È¥­¤ÎÁ°¤ËÁ¬ÂÀÏº(Á°¸¶¿ð¼ù)¤¬¼Ú¶â²ó¼ý¤Ë¸½¤ì¤ë¡£µÞ¤ÊÍèË¬¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥­¤ÏÂç¶â¤ò»ÙÊ§¤¤Á¬ÂÀÏº¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡£¤½¤Î¶â³Û¤ÎÂ¿¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ï¡¢¥È¥­¤¬ËÜÅö¤Ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡£

¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥­(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£

¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤­¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¡£