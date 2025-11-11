¡ÖºÊ¤È°ì½ï¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×àÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¿ä¤·á¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡¡¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¿ä¤·¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²Ö¹¾²Æ¼ù¤òÌ¥Î»¤¹¤ëà¿ä¤·á¤È¤Ï...
¡¡À¼Í¥¤Î²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè42²ó¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¿ä¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬HANA¤Î³§¤µ¤ó¡×¡Öº£¤Ç¤ÏºÊ¤È°ì½ï¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¿ä¤·¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¿ä¤·³è³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£