¡ÖÂ©»ß¤Þ¤ë¤«¤È¡×à¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥¢áº´Æ£·ò¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¤¹¤ë¡×
·àÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂçÎÌÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTENBLANK¡×¤ÏNetflixÇÛ¿®¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²Í¶õ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·àÃæ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢º´Æ£¤¬¥Ô¥¢¥Î¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢µÜºêÍ¥¤¬¥É¥é¥à¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¥®¥¿¡¼¡¢»ÖÂº½ß¤¬¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTENBLANK from ¡ÈGlass Heart¡É FAN MEETING-ASIA TOUR feat. Takeru Satoh¡×¤È¤·¤ÆÂæËÌ¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤µ¤»¡¢19Æü¤Ë¹á¹Á¡¢29Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖSeoul¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢ÎÐ¿§¤ËÀ÷¤á¤¿È±¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öi-dle¡×¤Î¥ß¥è¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É18Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÂ©»ß¤Þ¤ë¤«¤È¡×¡ÖºÇ¸å¤Î1Ëç¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤ÇÂç¡¦Âç¡¦Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ê·ò¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥°¥Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥¯¥é¥¯¥é¤¹¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¥½¥¦¥ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£