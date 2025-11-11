TUY

山形市にによりますと、11日11日午前６時58分ごろ、山形市大字滑川地内の住宅敷地内でクマ1頭が目撃されました。

【画像】クマ目撃場所

この住宅敷地内では、クマが4日連続で目撃されています。

市が注意を呼びかけています。

■クマ目撃場所（画像）

■8日～11日にかけてのクマ目撃情報（山形市）

11月11日（火曜）午前6時58分頃　大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃
11月10日（月曜）午前7時10分頃　大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃
11月9日（日曜）  午後5時00分頃　大字村木沢地内の住宅敷地にて経過時間不明のクマのフンと枝折れを確認
11月9日（日曜）  午前7時55分頃　大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃
11月9日（日曜）  午前6時38分頃　大字山寺地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃
11月8日（土曜）  午後1時04分頃　大字山寺地内の林道にてクマ1頭を目撃
11月8日（土曜）  午前11時10分頃　大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃

