川春花、佐久間朱莉、堀琴音が絶対手放せないドライバーとは何だ？【女子プロ名器図鑑】
毎年最新モデルが発売されても、古いギアを使用し続ける女子プロたちがいる。彼女たちが絶対に手放せないという名器たちをっ彼女たちのコメントとももに紹介したい。まずはドライバー編から。
【写真】川、佐久間、堀が使用する名器の顔を公開
【川春花】1W：SIMグローレ（10.5度／イミドアンドサンズプロト）※2020年モデルジュニア時代から継続使用。「ずっと使っているので安心感があります。持ち球のドローが出やすいですし、ミスしたときは素直にミスが出るのもいいところ。いいショットもミスも感触通りの球になるというか。打感が柔らかいのも好きなんです」（川）。【佐久間朱莉】1W：ピン G430 MAX 10K（9度／レジオフォーミュラB＋S55）※2024年モデル「見た目は大きいですが、安定性があって、私の中では芯が広いなと思います。ちょっとのミスでは大きなミスにならないので、そこを気に入っています。ヘッドは真っすぐ低く動かしたいので、安定したショットが打てますね。『レジオフォーミュラB＋ S55』は強い球が出て、風の影響も受けにくいんです。弾道も高すぎず低すぎず、スピン量も安定しています」（佐久間）【堀 琴音】1W：キャロウェイ ROGUE ST ◆◆◆（10.5度／ツアー AD HD-5S）※2022年モデル2022年当時に採用したモデルを使用。「前作より飛んだので替えました。飛距離が伸びた。いま一番自信があるのはドライバー」（堀）と2020年当時に語っていた。フェードヒッターのため、ハイスピンにならないようにロースピンタイプをチョイスしている。それぞれがドライバーに求める性能は異なっているが、大事なのは一度気に入ったモデルを使用し続ける姿勢が、スコアメイクには大事なのだろう。◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器を調査。関連記事【西郷真央、古江彩佳、佐久間朱莉、原英莉花、川春花…女子プロが手放せない名器図鑑】を読めば、その秘密がわかる。
