「暴れん坊将軍の再来」!? 2日目からショットが暴れ出した勝みなみの戦いぶりを母親が振り返る
勝みなみの母親が公式インスタグラムを更新。日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」を振り返った。
本大会では初日を5アンダー・4位タイと好スタートを切った勝だった。しかし「2日目からショットが暴れ出しました」「暴れん坊将軍の再来です」と、2日目以降はスコアを1打しか伸ばせず、トータル6アンダーの21位タイでのフィニッシュとなった。最終日は大雨のため中断、そして中止となった事を残念がったが、「ファンの方々に久しぶりにお会いできて」「本当に嬉しかったです」「みなさんお元気そうでよかった」と熱心なファンとの再会を喜んだ。その最終日には中断直前にスマホを落としてしまうというハプニングも。「あたふた右往左往」したが、ファンの人たちも一緒に探してくれたそうで「無事に手元に戻りました」「毎度お騒がせしてます」とドタバタの一幕も明かした。今週は試合中の動画撮影が禁止だったとのことで、投稿では最終日の練習場でのスイングを正面と後方から撮影した動画を公開。「貴重なスイング軌道ありがとうございます」とファンを喜ばせていた。シーズン終盤、「ロッテ選手権」では単独3位、「ビュイックLPGAシャンは」では世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と5ホールに及ぶプレーオフに惜しくも敗れて2位と、調子は上向き。念願の米ツアー初優勝を目指して、次戦はフロリダ州で開催される「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」に参戦する。
