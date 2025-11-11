DeNA¡¦¿¹¸¶¤ÏFA¸¢¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¡Ö¤³¤Î³¹¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡DeNA¤Ï11Æü¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¿¹¸¶¹¯Ê¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤¿¿¹¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³¹¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ËÍ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¡¢Ä©Àï¼Ô¡¦À®Ä¹¼Ô¤È¤·¤ÆÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Åç¸©½Ð¿È¤Î¿¹¸¶¤Ï»³ÍÛ¹â¡½¶áÂç¹©³ØÉô¡½¿·ÆüÅ´½»¶â¹Èª¤ò·Ð¤Æ¡¢16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£22Ç¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿DeNA¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É58»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡6ÇÔ29¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.41¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï±¦¸ª¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¤À¤Ã¤¿¡£